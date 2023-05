Il tuo gatto fa i bisogni in giardino? Il trucco economico funziona davvero

Il tuo gatto fa i bisogni in giardino? Vediamo insieme come puoi impedire al tuo amico a quattro zampe di rovinare le tue piante.

Che si tratti del proprio gatto o del gatto del vicino, per quanto possiamo amare queste piccole palle di pelo, può essere frustrante e soprattutto fastidioso ritrovarsi la cacca e la pipì del felino in giardino.

Ma come puoi evitare che il tuo gatto faccia i bisogni in giardino, rovinando spesso anche le tue adorate piante? I modi sono molti, ma ti suggeriamo, nel seguente articolo, un trucco economico che funziona davvero.

Il tuo gatto fa i bisogni in giardino? Come evitarlo

I gatti molto spesso presentano comportamenti che per noi risultano davvero incomprensibili. Perché il Micio dovrebbe fare i suoi bisogni in giardino se ha la sua lettiera in casa?

I motivi di tale comportamento possono essere davvero molti, tra cui la lettiera sporca. Tuttavia, come ben sappiamo, i nostri amici a quattro zampe non fanno altro, a volte, che seguire il proprio istinto di libertà e indipendenza.

Se dai la possibilità alla tua palla di pelo di girovagare libero per il giardino, sicuramente il tuo amico a quattro zampe tenderà a fare la pipì o la cacca tra le tue piante, rovinandole tutte.

Ma come possiamo evitare tutto ciò? In commercio sono molti i prodotti che possiamo acquistare per allontanare sia i nostri felini e che i gatti del vicino dal nostro amato giardino o orto.

Inoltre c’è chi istalla irrigatori o acquista dispositivi con sensori di movimento che emettono getti d’acqua nel momento in cui il felino gira per il giardino.

Questi sono prodotti che funzionano, in quanto sappiamo quanto il gatto odi l’acqua, ma che a volte possono risultare davvero costosi.

Se siete in cerca di un trucco naturale ed economico che possa allontanare il vostro amico a quattro zampe o il Micio del vicino dal vostro bellissimo orto o dal vostro profumato e colorato giardino, allora sappiate che basta acquistare delle arance o dei limoni, o qualsiasi altro tipo di agrume.

Infatti le bucce d’arancia, come quelle di ogni altro tipo di agrume, appartengono alla categoria degli odori che i gatti non sopportano.

Quindi per allontanare Micio dalle nostre piante o dal nostro orto, è opportuno porre, ogni giorno, le bucce di arancia nelle vicinanze delle piante o comunque nei posti dove desideriamo che il nostro amico a quattro zampe non faccia i suoi bisogni.

Altre soluzioni

Oltre al metodo delle bucce di agrumi da porre in giardino per evitare che la nostra palla di pelo faccia i suoi bisogni in quest’ultimo, ci sono anche altre soluzioni che potremmo utilizzare.

Molte persone infatti coprono il loro giardino con ramoscelli o foglie ruvide, in quanto, essendo materiali “spinosi”, il felino eviterà di camminarci sopra.

Mentre altre persone tendono a porre delle fettine di banane intorno alle aiuole, ciò perché la maggior parte dei felini non ama l’odore delle banane.

Infine, se è il vostro amico a quattro zampe a fare i bisogni nel giardino o nell’orto, potrebbe essere utile posizionare una lettiera in un angolo del giardino ed abituare il proprio gatto ad utilizzarla.