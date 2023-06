Il tuo gatto continua a fissarti? svelato il fantastico motivo

I gatti sono animali avvolti dal mistero sempre audaci e affascinanti molto spesso ci lasciano perplessi con il loro sguardo fisso. Non importa quale orario del giorno sia molto spesso ci ritroviamo ad osservare il nostro amico felino che ci fissa insistentemente.

Moltissime persone che posseggono gatti infatti si sono poste questa domanda: Perché i nostri amici felini ci fissano così intensamente ?

Il motivo dietro a questo comportamento che potrebbe sembrare anomalo o addirittura inquietante è semplicissimo. Ci sono diverse ragioni che spiegano perché i gatti fissano i loro padroni, e sono tutte legate alla loro natura affettuosa e curiosa.

Il gatto ci fissa insistentemente ecco perché lo fa

Uno dei motivi principali per cui i gatti fissano i loro padroni è il loro istinto predatorio, i felini per natura sono infatti dei cacciatori innati e il loro istinto è quello di osservare attentamente ogni movimento che avviene nel suo territorio .

Quando un gatto fissa il suo padrone molto spesso sta cercando di capire cosa stia facendo e se ci sono potenziali prede in agguato o eventuali pericoli imminenti, quella che svolge il vostro gatto è una sorta di sorveglianza preventiva che deriva dall’istinto di sopravvivenza.

Come anticipato esistono svariati motivi per il fissare dei gatti ma spesso questo comportamento va oltre la semplice osservazione dei movimenti, talvolta quando un micio fissa il suo padrone, lo fa con un’espressione tenera e affettuosa o con gli occhi leggermente socchiusi, questo sguardo intenso è un segnale di attaccamento e fiducia, con questo sguardo il felino vuole comunicare al suo padrone che vuole stare con lui e che si sente al sicuro e protetto. È una dimostrazione di affetto e un modo per stabilire un legame emotivo.

Il fissare dei gatti è anche una forma di comunicazione, i felini infatti sono animali molto empatici in grado di percepire le nostre emozioni e il nostro stati d’animo.

Nella grande maggior parte dei casi infatti quando il vostro micetto vi osserva potrebbe essere un metodo per cercare di capire il vostro stato emotivo. e anche un modo per mostrare solidarietà e supporto, o semplicemente per riconoscere la vostra presenza.

I gatti amano essere a centro dell’attenzione e il loro fissare intenso può anche essere un modo per ottenere attenzione. I nostri amici felini sono creature molto intelligenti e sanno perfettamente come attirare la nostra attenzione.

Fissandoci con intensità, riescono ad attirare la nostra curiosità e spingerci a interagire con loro, i mici molto intelligenti sanno che il loro sguardo può essere irresistibile e lo utilizzano a loro vantaggio per ottenere coccole, carezze o deliziose prelibatezze.

Quando vediamo il nostro gatto che ci fissa fisso negli occhi, non dobbiamo sentirne timore o inquietudine è semplicemente il modo in cui esprimono il loro amore, la loro curiosità e la loro fiducia in noi, potremmo considerare il loro sguardo fisso come un complimento, un segno che abbiamo conquistato il loro cuore e che si sentono al sicuro con noi.

Se bene possa sembrare un comportamento strano soprattutto per chi ha appena adottato un gatto bisogna comprendere che quando un gatto ci fissa sta cercando di comprenderci e sta imparando ad amarci.