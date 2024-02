Per sapere se il tuo cane ti vuole bene davvero ci sono 5 segnali da osservare in lui e da cogliere al volo, ecco quali.

A volte è difficile riuscire a comprendere del tutto il linguaggio degli animali. Apparteniamo a due mondi diversi, eppure a volte i punti di contatto ci sono. Il legame che si crea nella convivenza con un cane è unico e speciale.

Non hai sicuramente dubbi sul bene che provi per lui, ma sai se il tuo cane ti vuole bene davvero? Come si fa a capirlo? Ci sono una serie di segnali che l’animale compie nei tuoi confronti che per lui sono sinonimo di affetto e di amore.

Se non li sai, ti conviene andare avanti a leggere l’articolo perché ce ne sono almeno 5 che sono inequivocabili per gli esperti e da oggi lo saranno anche per te.

Il tuo cane ti vuole bene davvero? 5 segnali per capirlo

Ogni cane ha il suo carattere e la sua personalità, quindi, può dimostrare affetto in un modo unico e particolare rispetto agli altri cani. Tuttavia, da quando è stato addomesticato dall’uomo si è sempre più legato a lui.

Questo significa che ha sviluppato una dote innata per vivere con lui, per volergli bene e per farsi volere bene. Lo fa attraverso delle azioni quotidiane ed ecco quali sono.

1. Ti segue ovunque

Molte persone quando sono seguite costantemente dal proprio cane, iniziano a preoccuparsi perché lo interpretano come una ricerca di protezione da qualche pericolo. Questo può accadere certamente, ma in linea generale se il cane ti segue sempre è semplicemente perché vuole starti accanto in ogni momento per via del legame che sente con te.

2. Ti porta dei regali

Per sua natura il cane è portato a nascondere gli oggetti per tenerli per sé. Spesso scava buche per nascondere il cibo o i suoi giocattoli preferiti, ad esempio. Se, invece, lo vedi portarti un gioco o qualsiasi altra cosa significa che sta rinunciando a quella cosa per condividerla con te e questo è un gesto di grande amore nei tuoi confronti.

3. Mantiene il contatto visivo

Di solito, tra gli animali il contatto visivo può rappresentare una minaccia o una sorta di pre-attacco. Ovviamente, tra te e il tuo cane le cose sono diverse.

Se mantiene il contatto visivo con te significa che sente un legame emotivo nei tuoi confronti. Non solo, ma questo legame fa bene ad entrambi perché permette di rilasciare ossitocina nell’organismo, l’ormone della felicità.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Puoi mandare il tuo 🐶 cane in estasi: con l’ASMR fai felice Fido in poche mosse

L’ossitocina permette di infondere nel corpo una sensazione di benessere, migliora l’umore, fa sentire rilassati e felici. Guardarti, quindi, è un grande segno d’amore.

4. Il “tocco d’amore”

Un modo per esprimere affetto può essere quello di leccarti e questo è assolutamente vero. Alcuni cani lo fanno più di altri, ma è comunque una cosa innata in loro. Invece, se vogliamo essere un po’ più attenti e profondi, dobbiamo dare più importanza al “tocco d’amore”, ovvero a quando il cane appoggia la sua zampa su di noi e la lascia per alcuni minuti.

5. Dorme con te

Un animale si sente sempre insicuro durante il suo momento di riposo. In natura deve sempre stare in guardia da possibili attacchi di altri animali. Il fatto che il cane si avvicini ad una persona per dormire significa che sente nei confronti di quella persona un senso di protezione e di fiducia. Sa che sarà al sicuro.

Naturalmente, questa come tutte le altre azioni, rappresentano un legame emotivo che il cane ha con la persona. Infatti, può scegliere sempre la stessa come suo punto di riferimento, soprattutto per dormire, e volere meno bene agli altri componenti della famiglia.