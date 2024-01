Il tuo cane ti ha morso? C’è una cosa da fare che nessuno sa, non rimanerci male!

Può capitare che il tuo cane ti morda, farsi prendere dagli scompensi e dalla rabbia però non è un’opzione, dovrai rispondere così

Anche se il legame con il tuo cucciolo è molto forte può capitare a tutti di venire morsi dal proprio cane, una reazione che non sempre denota cattiveria ma che potrebbe scaturire da diverse ragioni davvero molto giustificabili. Sebbene il morso del cane sia l’ultima risposta che generalmente l’animale tende a dare se si trova a disagio, in alcuni casi può capitare che tale disagio si verifichi all’improvviso per diversi motivi portando il cane a mordere istintivamente. Anche in questo caso non stiamo necessariamente assistendo ad un’involuzione negativa dell’animale che tenderà a divenire sempre più aggressivo, per mitigare subito questo comportamento dovrai però metterci del tuo e compiere alcune azioni, o meglio non compierne altre.

Se il tuo cane ti morde non perdere la testa! La tattica dell’occhio per occhio non funzionerà e peggiorerà addirittura la situazione!

Esistono diversi motivi per cui il tuo cane potrebbe morderti e c’è da dire che nella stragrande maggioranza dei casi la colpa è sempre del padrone. Se stiamo parlando di un cucciolo il morso è da considerare normale, attraverso questo il piccolo impara a conoscere il mondo oltre che lenire i dolori della dentizione che affiora. In questa fase i cuccioli tendono a mordere tutto mostrando il loro carattere ma farsi mordere dal proprio cane, anche se per gioco, non è una buona idea, in quanto in futuro potremmo poi pagarne le conseguenze.

Anche l’istinto predatorio potrebbe portare un cane a mordere senza volerlo, se state giocando e questo è sovraeccitato per il momento potrebbe per sbaglio mordere anche voi. Proprio per questo motivo generalmente i comportamentalisti limitano alcuni giochi, come quello del tiro al corda che tende a far affiorare questo istinto soprattutto nei cani più possenti, un gioco adatto a tutti è invece quello del riporto, un’attività salutare ed appagante che non invita il cane all’aggressività.

In alcuni casi è invece l’istinto materno a prendere possesso del tuo cane, anche una neo mamma delle più dolci può avere un innato istinto materno talmente forte da portare a mordere se ti avvicini ai suoi cuccioli. Allungare la mano verso i piccoli non è dunque mai una buona idea, soprattutto nel momento subito dopo il parto in cui gli ormoni della cagnolina sono più impazziti che mai, avvicinarsi con cautela e tempo potrà però fare tornare la pace e quando la neomamma sentirà che i suoi cuccioli sono al sicuro ti lascerà maneggiarli senza dubbio.

Infine i cani possono mordere anche per possessività o per dolore, se tocchi un cane e questo scatta cercando di mordere probabilmente c’è qualcosa che non va a livello fisico, motivo per cui sarà meglio optare subito per una visita dal veterinario. Se il cane ti morde per proteggere un suo gioco, invece, possiamo dire che questo non sia un incidente ma semplicemente il tuo cane non vuole che tocchi le sue cose, questo atteggiamento però è generalmente marcato fin da cuccioli e può essere corretto abituando il cane fornendo un nuovo oggetto e togliendo il vecchio ogni volta, in questo modo l’animale capirà che non sei lì per togliere ma più che altro per dare e non tenderà più a mostrare tale possessività.

In genere quindi un morso da parte del tuo animale non sottolinea gravi problemi, se non una possibile cattiva gestione quando questo era piccolo. C’è anche da dire che se il tuo cane ti morde molto difficilmente ti farà davvero male, molti cani sono soliti mordere senza stringere anche nelle situazioni più complesse, ma se il morso fosse profondo è anche vero che non bisognerebbe dormirci su e andare subito da un medico.

Per evitare che il cane sia mordace una delle armi a nostra disposizione è la socializzazione, un cane ben socializzato avrà meno paure e questo lo porterà ad essere equilibrato e a non dare di matto. È importantissimo fare socializzare il proprio animale fin da piccolo con altri animali ed altre persone, se però il suo carattere lo porta tendenzialmente ad essere comunque mordace, cosa che accade davvero di rado, allora sarà il caso di rivolgersi ad un addestratore per correggere questo comportamento. Ciò che è sempre indispensabile è mantenere la calma e non punire l’animale in quanto questo non farebbe che accrescere il problema fin tanto da farlo diventare potenzialmente difficilissimo da superare.