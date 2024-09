Il tuo cane soffre di allergia? Il miglior cibo naturale per aiutarlo è…

Curare la dieta di un cane allergico può essere una sfida, ma con le giuste scelte alimentari è possibile mantenere la sua salute ottimale. È fondamentale sapere quali alimenti naturali possono risultare benefici e quali invece è meglio evitare. Alcuni cibi notoriamente allergenici includono lattosio, pesce, grano, mais, riso, mele, carote, glutine e carne, specialmente quella bianca. I sintomi di un’allergia alimentare nel cane possono variare, ma spesso si manifestano attraverso irritazioni cutanee che portano l’animale a grattarsi, a volte fino a provocare sanguinamento. Le zone interessate possono essere il muso, le orecchie e le zampe. È importante distinguere tra allergia e intolleranza: quest’ultima può causare episodi di diarrea e perdita di peso.

Sebbene non ci siano test specifici per identificare il cibo che causa l’allergia, una dieta a eliminazione è il metodo consigliato. Questo implica rimuovere temporaneamente un alimento dalla dieta del cane e osservare se i sintomi persistono. L’approccio consiste nel sostituire le fonti proteiche e osservare le reazioni dell’animale. Più efficace di un semplice esame del sangue, la dieta a eliminazione aiuta a individuare l’alimento problematico.

Successivamente, una volta identificato l’alimento da evitare, è necessario ricostruire una dieta completa e bilanciata. La base della dieta dovrebbe essere costituita da proteine, che devono rappresentare tra il 50% e il 65% del pasto, utilizzando carne a cui il cane non è allergico e cotta, per evitare rischi associati al consumo di carne cruda. Le verdure, in particolare quelle arancioni come zucca e carote, dovrebbero costituire il 10-25% della dieta. Un ulteriore 10% dovrebbe essere riservato a ossa e frattaglie, che molte persone tendono a scartare, ma sono nutrienti.

Infine, è possibile integrare la dieta con fonti di Omega-3 come il pesce e includere anche altre fonti proteiche, come le uova. Per garantire un nutrimento adeguato, è consigliabile includere anche integratori multivitaminici. Un’alimentazione consapevole è essenziale per il benessere dei nostri amici a quattro zampe.