Se il cane si lecca troppo dovresti stare molto attento perché potrebbe sviluppare un problema di salute, ecco di cosa si tratta.

Una delle azioni che vediamo compiere spesso da parte di un cane è il leccarsi. Il cane si lecca nel corpo, specialmente nelle zampe per pulirsi oppure per grattarsi. Tuttavia, questo comportamento, se presente in modo costante ed esagerato può portare a dei problemi di salute.

Se il cane si lecca troppo, quindi, bisogna stare attenti ad un problema in particolare che prende il nome di dermatite da leccamento. È una condizione seria che non si può in alcun modo sottovalutare.

Gli esperti ci informano delle cause che possono portare a questa condizione, dei sintomi, dei segni nel cane e poi come si può fare per risolvere la situazione. È naturale che serve l’aiuto del veterinario, ma vediamo tutte le informazioni utili per i proprietari.

Il tuo cane si lecca troppo? Attento, rischia di sviluppare un problema serio

La dermatite da leccamento viene anche chiamata granuloma da leccamento e interessa la pelle del cane. Di solito, compare nei cani anziani di particolari razze come l’Alano, il Doberman, il Pastore Tedesco e il Golden Retriever.

Questi cani di taglia grande, ma non sono esclusi gli incroci, iniziano a leccarsi in modo compulsivo, arrivando a farlo per ore e ore. Le cause di questo comportamento possono essere diverse:

stress : leccarsi lo aiuta ad alleviare la sua ansia;

: leccarsi lo aiuta ad alleviare la sua ansia; noia : se il cane viene lasciato solo per tanto tempo può prendere di mira un suo arto e leccarlo sempre;

: se il cane viene lasciato solo per tanto tempo può prendere di mira un suo arto e leccarlo sempre; dolore : se c’è un osso o un’articolazione dolente il cane proverà a risolvere leccandosi sulla pelle;

: se c’è un osso o un’articolazione dolente il cane proverà a risolvere leccandosi sulla pelle; prurito: anche questo può derivare da diversi fattori come allergia o presenza di parassiti.

Le conseguenze sono ferite, perdita del pelo, infiammazione, zone arrossate e infezione. La pelle, di solito, nell’area interessata dal leccamento frequente si ispessisce e non ha il pelo. Quindi, capire che si tratta di dermatite o granuloma è semplice per un veterinario, ma anche per un proprietario di cani.

Il trattamento

Le aree interessate dalle lesioni possono essere poi esaminate da un esperto con altri test più specifici come una biopsia. A volte si cerca di individuare a livello microscopico la presenza di eventuali acari per capire meglio come agire.

Questi problemi sono difficili da curare, ma si possono gestire. La cura dipende dallo stato delle ferite e dalla gravità della situazione. Di solito, si può ricorrere a:

antinfiammatori

antibiotici (sia pomate che pastiglie)

(sia pomate che pastiglie) spray per impedire al cane di leccarsi

per impedire al cane di leccarsi bendaggi o collare elisabettiano

chirurgia (laser o radiochirurgia)

Tuttavia, gli esperti consigliano di fare di tutto per prevenire questo problema, ad esempio:

In questo modo è possibile ridurre al minimo lo stress del cane. Tuttavia, è utile consultare il veterinario per eventuali farmaci rilassanti e un esperto in comportamento canino.