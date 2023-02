Il tuo cane si comporta in modo strano? Forse ha raggiunto un’età critica

Come si comporta e cosa prova un cane adolescente? Tutto quello che c’è da sapere su problemi ed emozioni di questa età (canina).

Anche per noi umani alcune fasi della vita sono davvero ‘delicate’, forse perché avvengono dei cambiamenti che coinvolgono fisico e mente, e lo stesso vale anche per i nostri amici a quattro zampe. Dunque è opportuno capire come si comporta un cane adolescente, cosa prova e come possiamo aiutarlo in questa fase di passaggio dall’età infantile a quella più adulta.

Adolescenza canina: caratteristiche e differenze con quella umana

C’è chi la ricorda con rammarico e chi invece è felice di averla superata da un pezzo: in ogni caso la fase dell’adolescenza è un periodo sicuramente di grandi cambiamenti e di passaggio dall’età infantile a quella adulta. Lo stesso vale per i cani, con la differenza che i loro tempi saranno molto più ‘ristretti’ e quindi tutte le emozioni saranno ‘concentrate’ in un periodo più breve e più intenso.

Solitamente si considera ‘adolescenza’ il periodo tra i 6 e i 3 anni di vita del cane: è qui che si concentrano la maggior parte dei suoi cambiamenti, e lo si nota soprattutto nel suo comportamento, di sicuro diverso dal solito. Gli atteggiamenti di Fido muteranno in seguito a quelli ormonali e fisiologici: il tutto quindi è causato dagli ormoni.

Cane adolescente: come si comporta

Al di là del tempo che passa, come possiamo individuare dei comportamenti tipici dell’adolescenza canina? Di sicuro vi saranno reminiscenze ormai consolidate della fase iniziale della crescita, quindi ci troveremo davanti un cane già ‘formato’ per certi aspetti.

Infatti un quattro zampe adolescente avrà già imparato i comandi base, avrà stretto molto probabilmente un rapporto col suo padrone e con gli altri membri della famiglia, imparando le regole di casa e come farsi capire quando ha dei bisogni da soddisfare.

I denti dovrebbero essere già cresciuti, quindi dovrebbe smetterla di masticare in maniera compulsiva qualsiasi oggetto si ritrovi davanti (anche se per alcuni non sarà una questione di età). Potrebbe avere delle disfunzioni nel sonno, ovvero dormire in orari dirsi dal solito, come ad esempio la sera mentre la notte vorrebbe passarla in attività.

I cambiamenti ormonali potrebbero indurlo ad avere timore di cose nuove o che magari già conosce ma che vede con ‘occhi diversi’; inoltre tutti i suoi sensi appaiono iper-sviluppati, quindi potrebbero intensificarsi i suoi atteggiamenti da segugio. Molto spesso non avrà il controllo delle proprie emozioni, per questo dovremo sapere come gestirlo al meglio.

Cane adolescente: come imparare a gestire un cane teenager

Esattamente come accade per noi umani, in questo periodo i cani adolescenti appaiono scontrosi, disobbedienti e con poca voglia di socializzare con i soliti adulti coi quali prima volevano stare tutto il giorno. Un gruppo di ricercatori dell’Università del Newcastle ha condotto uno studio, poi pubblicato sulla rivista Biology Letters, ha confermato questa fase di indolenza e pigrizia nei confronti del padrone e dei suoi comandi.

Di conseguenza noi dovremmo sapere come gestire il nostro Fido in questa fase così delicata della sua vita. Di sicuro non dovranno mancare comprensione e pazienza per sopportare le sue ‘disfunzioni’ ormonali: ignorare i suoi cambiamenti non farebbe altro che allontanarci, così come sgridare il cane o usare un tono di voce proibitivo.

E’ bene passare più tempo insieme, magari impegnati in attività che coinvolgono non solo il fisico ma anche la mente di Fido, senza mai forzarlo o obbligarlo se non vuole. Ovviamente anche i passatempi dovranno adeguarsi all’età, perché magari quello che faceva da cucciolo non lo stimola più.

Teniamolo sott’occhio soprattutto se il cane mastica qualsiasi cosa, per evitare che possa soffocare. Dobbiamo mostrare pazienza anche verso questo suo continuo masticare emettere in bocca tutto: se non vogliamo che tocchi alcune cose nostre, è bene tenerle lontane o da parte. Facciamolo stare sempre a contatto con persone e animali nuovi per lui, perché la fase di socializzazione del cane non dovrà interrompersi proprio durante l’adolescenza.