Il tuo cane ringhia se lo accarezzi? Non giudicarlo, potrebbero esserci motivazioni precise dietro questo atteggiamento

Non è raro che un cane ringhia se viene accarezzato, anche dal padrone, la chiave per superare tutto sta nella comunicazione

La sfera emotiva degli animali, e dei cani in particolare, è più complessa di quel che possiamo pensare, questi essere pacifici ed amabili, tuttavia, non sempre mostrano solo il loro lato gioviale. A tutti sarà capitato di vedere un cane che ringhia nei propri confronti, spesso questo atteggiamento è manifestato nel momento della pappa se tentiamo di avvicinarci alla sua ciotola, altre volte, invece, il cane ringhia mentre gioca con noi.

Lo stesso verso può avere quindi molteplici significati diversi, quando un cane ringhia in maniera minacciosa però lo fa per avvertirci del suo fastidio. Tramite il ringhio il cane indica qualcosa che non è gradito, questo non significa che l’animale in questione sia mordace o abbia davvero intenzione di passare dalle parole ai fatti, capire i motivi di tale fastidio è tuttavia essenziale per il benessere sia del cane che del suo padrone.

Paura, insicurezza, dolore o stress, il cane ringhia per diversi motivi, ma questa situazione può essere risolta

Per prima cosa ogni padrone dovrebbe tenere a mente una cosa in particolare, ovvero che se il suo cane cambia atteggiamento ed abitudini, senza dubbio qualche cosa non va. Un cane che non ha mai ringhiato ed improvvisamente ringhia quando accarezzato, quindi, molto probabilmente sta sentendo dolore e comunica in questo modo il suo malessere. Un ringhio potrebbe essere il corrispondente di un nostro improvviso “ahia!”, motivo per cui in questo caso è il veterinario la prima strada da seguire.

Un cane che ringhia in maniera abituale se accarezzato, invece, dimostra disturbi di altra natura. Molto spesso questo comportamento si manifesta in cani adottati, magari dal passato dubbio, per via delle percosse ed intimidazioni che gli sono state fatte e che la sua mente non ha ancora cancellato. Il ringhio in questo caso manifesta la paura del cane ed il modo migliore per superarla è avviare un percorso con un addestratore che saprà indicarci come procedere per ritrovare la serenità insieme al cucciolo.

Esiste però anche la possibilità che un cane non ami le carezze, questo avviene più di rado ma effettivamente spesso succede. In questo caso difficilmente il cane andrà orte un flebile ringhio, e magari seppur controvoglia accetterà lo stesso di essere accarezzato. Rispettare la natura del nostro cane però è doveroso, non dovremmo quindi forzare un cane che semplicemente non vuole essere accarezzato, magari perché in quel momento desidera fare altro.

Spesso infatti capita che fermare un cane che sta giocando con il suo gioco porti a sentirlo ringhiare verso noi, un atteggiamento che può essere corretto ma che non manifesta grosse problematiche nascoste. Se il cucciolo che ringhia è stato cresciuto da noi, ad ogni modo, dovremo assumerci la responsabilità del suo comportamento, promosso probabilmente da qualche nostra azione sbagliata.

Spesso il cane ringhia infatti proprio per possessività o problemi relazionali dovuti alla scarsa socializzazione e condivisione quando era più piccolo. Proprio per questo è anche importante insegnare al cane la condivisione, così come si fa con un bambino, in modo tale da evitare che da grande questo si dimostri eccessivamente aggressivo per la difesa delle sue cose.

Se siamo gli albori della conoscenza con il nostro nuovo arrivato però non dovremmo preoccuparci se il cane ringhia, questo è del tutto normale e servirà solo un po’ di tempo per abbattere questo muro e scoprire un carattere più cordiale e permissivo più di quel che magari nemmeno avevamo immaginato.