Il tuo cane può soffrire di ansia durante le feste di natale, succede per questo motivo

Troppi cambiamenti ed il rischio di crisi di ansia è sempre dietro l’angolo, per evitare dovresti aiutare così il tuo cane

Il Natale è un periodo in cui tutto cambia, per molte persone in maniera positiva con le strade che si riempiono di luci, suoni, odori e colori differenti. Tutti questi cambiamenti sono però percepiti in maniera diversa dal nostro cane che non sa che tutto ciò avviene per via di una festività, a Natale il tuo Fido osserva dunque un mondo che cambia intorno a sé e questo cambiamento alcune volte potrebbe generare uno stato di ansia profonda. Per fare in modo che le feste siano un momento libero anche per il tuo cane, tuttavia, è bene avere alcuni accorgimenti, in questo modo potremo tenere a bada la sua ansia e goderci serenamente il Natale senza preoccupazioni per il cucciolo di casa.

Ansia da Natale, colpisce il cane tanto quanto alcuni padroni! Combattila così

Sono tanti i fattori che possono influire negativamente sul tuo cane in questo periodo in cui molte cose intorno a noi iniziano a cambiare. Anche se un cane non è abitudinario come un gatto, vedere il suo ambiente cambiare così, sia in casa che fuori, può generare ansia per il semplice fatto di non comprendere cosa stia succedendo. Durante il natale le strade sono anche più popolate e molti bambini iniziano da settimane prime nello sparare i botti di Capodanno, anche i suoni diventano dunque più fastidiosi creando un complesso che disturba e non poco i nostri amici animali.

Tutto ciò che serve ad un cane per placare la sua ansia in questo caso si riassume in una sola parola: Routine. La routine è importante per questi animali, soprattutto quando i cambiamenti sono nell’aria, mantenere dunque gli orari delle passeggiate, quello della pappa e tutto il resto aiuterà il cane a non subire ulteriore stress. Un altro fattore che può aiutare è quello di non spostare le sue cose e in questo periodo, molto spesso, infatti, per far spazio all’albero di Natale è la cuccia del cane che trova un altro angolo. Nella scelta della posizione della cuccia dovremmo sempre ritrovare un posto che possa essere il più duraturo possibile, mettendo quindi in conto anche dove fare l’albero a natale e, in caso di necessità, provvedere a spostarla prima facendo abituare il proprio cane.

In alcuni casi però l’

ansia del cane può essere meno gestibile e sfociare in comportamenti che meritano l’attenzione di un veterinario, un cane non tranquillo, che fa avanti e dietro e che si comporta come non aveva mai fatto prima potrebbe aver bisogno di un aiuto a superare la situazione ed i consigli di un medico sono in questo caso essenziali per far sì che il natale sia un momento di relax e serenità per tutta la.famiglia.