Il tuo cane odia la pettorina? 6 possibili ragioni dell’astio di Fido

Il tuo amico a quattro zampe fugge e si nasconde quando vede l’imbracatura? Ecco perché il tuo cane odia così tanto la pettorina.

Molto spesso diventa difficile, per chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, comprendere i comportamenti di quest’ultimo. Sappiamo quanto Fido sia felice di uscire fuori a passeggiare, di incontrare “amici” al parco.

Ma a volte può capitare che prendendo la pettorina e il guinzaglio, il nostro amico peloso invece di avvicinarsi felice a noi inizia a fuggire e a nascondersi o a rannicchiarsi e infilare la coda tra le gambe. Perché presenta tale comportamento? Vediamo insieme quali sono le possibili ragioni per cui il cane odia la pettorina.

Il cane odia la pettorina: ecco perché

Molto spesso risulta difficile comprendere la propria palla di pelo, soprattutto quando quest’ultima all’improvviso presenta comportamenti che non ha mai presentato prima. Infatti può capitare che il nostro amico a quattro zampe possa all’improvviso, vedendo la pettorina e il guinzaglio, scappare e nascondersi o al contrario diventare aggressivo e provare a mordere l’imbracatura.

Qualunque sia il comportamento che presenta Fido sicuramente ci sta indicando una cosa, ossia che odia la pettorina. Ma perché Il nostro amico peloso ha un’astio vero la sua imbracatura? Qui di seguito vi diremo quali possono essere le possibili motivazioni del comportamento del cane.

Si sente intrappolato

Molti cani non amano tenere qualcosa intorno al collo, in quanto possono sentirsi intrappolati o legati a qualcosa. Inoltre ricordiamo che i nostri amici a quattro zampe discendono da animali selvatici e per questo non amano molto essere trattenuti o avere un’imbracatura che possa farli sentire vulnerabili. Nel caso in cui al cane desse fastidio che l’imbracatura passi sopra la sua testa, sarebbe opportuno acquistare una pettorina per cani che non passi per la testa ma che viene messa sotto il petto di Fido.

Imbracatura scomoda

Prima di acquistare la pettorina, è necessario che quest’ultima sia della taglia giusta per il nostro amico a quattro zampe. Per sapere quale sia la taglia giusta sarebbe opportuno misurare il torace e il collo del cane ed è necessario considerare anche il suo peso.

Se l’imbracatura non si adatta alla nostra palla di pelo, potrebbe irritargli la pelle ed esercitare una pressione troppo forte sul suo corpo. Se il cane si sente a disagio con la pettorina, in quanto scomoda, nel momento in cui la prendiamo per uscire si rifiuterà di indossarla. Affinché Fido si senta a suo agio, è opportuno acquistare una pettorina che sia adatta alla sua corporatura, che sia comoda e che non cambi posizione quando il cane tira il guinzaglio.

Fido è allergico al materiale dell’imbracatura

Oltre alla taglia e alla comodità è necessario fare attenzione anche al materiale della pettorina. Ciò perché alcuni cani possono essere allergici ai materiali che utilizzati per realizzare l’imbracatura, come il nylon, alcune sostanze chimiche utilizzate nella tintura e alcuni tipi di metalli.

Per capire se il nostro amico a quattro zampe è allergico alla pettorina basta controllare eventuali irritazioni presenti nelle zone della pelle che entrano a contatto con quest’ultima facendo attenzione principalmente sotto le ascelle e intorno alla pancia.

E’ possibile riscontrare anche altri segni di allergia come lesioni simili a vesciche, leccature eccessiva, orticaria o chiazze prive di peli. Se notiamo questi sintomi nel nostro amico peloso è necessario contattare il veterinario. il quale potrà confermare o meno la presenza di un’allergia alla pettorina nel cane.

Fido non ama avere le mani vicino al viso

Se il nostro amico a quattro zampe non è abituato ad avere le mani vicino al suo viso, potrebbe provare una sensazione di disagio quando ci avviciniamo per mettergli la pettorina, per questo potrebbe diventare aggressivo.

È molto importante insegnare alla propria palla di pelo a sentirsi a suo agio quando le nostre mani sono intorno alla sua testa, in quanto ciò ci permetterà non solo di mettergli la pettorina, ma anche di pulirgli le orecchie, lavargli i denti e tutto ciò che dobbiamo fare per la sua salute.

Ha associato la pettorina ad un evento negativo

Solitamente i cani associano la pettorina ad un evento positivo, in quanto ogni qualvolta gli mettiamo l’imbracatura Fido capisce che sta per fare una passeggiata. Tuttavia non sempre è così, a volte il nostro amico a quattro zampe può associare la pettorina ad un evento negativo.

Ciò piò capitare se per esempio prima di andare a fare una passeggiata, mentre gli mettiamo l’imbracatura, gli pizzichiamo involontariamente la pelle, il cane potrebbe sentire dolore e associare tale dolore alla pettorina. Anche un eventuale attacco da parte di un altro cane, durante la passeggiata, potrebbe far associare alla nostra palla di pelo quella pettorina all’aggressione. L’unico modo per aiutare la nostra palla di pelo e fagli superare la paura e far sì che associ alla pettorina un evento positivo.

Il cane non vuole uscire di casa

Infine, l’ultimo motivo per cui il cane potrebbe odiare la pettorina è la sua mancanza di volontà di uscire di casa. Sebbene la passeggiata quotidiana o la corsa siano i momenti più belli della giornata per i nostri amici a quattro zampe, non sempre è così per Fido.

Alcuni cani potrebbero preferire restare a casa, e sanno che indossando la pettorina significa che devono uscire e si rifiutano di metterla. Potrebbero presentare tale comportamento se sono stanchi, non hanno voglia di camminare o se c’è qualcosa che li spaventa come per esempio il traffico, temporale o altri fattori di stress.

Nel caso in cui la nostra palla di pelo sia stanco o spaventato è opportuno contattare il veterinario. Mentre, nel caso in cui Fido abbia paura di uscire sarebbe opportuno chiedere aiuto ad uno specialista, in modo tale che possa aiutarlo a superare la paura.