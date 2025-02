Il tuo cane ha sempre paura di tutto? La causa potrebbe trovarsi nel suo intestino

Il tuo cane ha paura di tutto? La causa potrebbe risiedere nel suo intestino. Uno studio innovativo ha rivelato un legame sorprendente tra la salute intestinale e l’ansia nei cani, suggerendo un nuovo approccio per aiutarli a sentirsi più sicuri. Se hai provato diverse soluzioni per combattere la paura del tuo animale, potresti considerare che la risposta potrebbe trovarsi nel microbiota intestinale.

Ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università San Raffaele di Roma hanno condotto una ricerca su 16 cani domestici, tra cui diverse razze, per esplorare il legame tra la composizione del microbiota intestinale e la paura generalizzata. I risultati hanno mostrato che i cani più ansiosi presentavano una maggiore presenza di batteri del phylum Firmicutes, evidenziando livelli elevati di acido lattico e acido taurodeossicolico, indicatori di un aumento di lattobacilli.

Questi risultati suggeriscono che la dieta potrebbe influenzare il comportamento e il benessere emotivo dei cani. Tuttavia, i ricercatori avvertono che si tratta solo di un primo passo e ulteriori studi sono necessari per raccogliere più dati. L’obiettivo futuro è di coinvolgere un maggior numero di cani con paura generalizzata per ottenere risultati più significativi e approfondire il legame tra microbiota intestinale e altri disturbi comportamentali, come aggressività e iperattività.

In sintesi, il microbiota intestinale potrebbe avere un ruolo importante nel comportamento ansioso dei cani e modifiche alla loro alimentazione potrebbero migliorare il loro benessere emotivo. I ricercatori intendono continuare a esplorare queste connessioni per fornire ulteriori indicazioni ai proprietari di animali.