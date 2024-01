Il tuo cane ha le difese immunitarie basse? Questi sintomi ne sono la dimostrazione, è meglio agire subito!

Se un cane ha le difese immunitarie basse dovremo prenderci cura di lui prima di ritrovarci con grossi problemi da risolvere, fai molta attenzione!

Sono pochi gli animali in grado di portare gioia in una casa come sa fare un cane, se il nostro cucciolo sta male, tuttavia, l’atmosfera generale cambia portando uno stato di angoscia generale. Ognuno di noi vorrebbe dunque evitare di incappare in situazioni simili ma, troppo spesso, non ci muoviamo nella direzione giusta per evitarle, tendendo a sottovalutare alcune evidenze fin quando non diventa inevitabile. Per mantenere la salute del cane così come lo è per mantenere la nostra, invece, è essenziale la prevenzione e l’osservazione, due armi potenti nelle nostre mani che ci permettono nella maggior parte dei casi di ottenere i risultati migliori e mitigare di molto le capatine dal veterinario. Quando le difese immunitarie del tuo cane calano, infatti, questo ce lo dimostra in modo evidente, dovremmo solo imparare a leggere i giusti segnali.

Difese immunitarie basse nel cane: Occhi, pelo e vitalità sono indici chiari del suo stato di salute

I nostri cuccioli riempiono le nostre giornate e nel farlo quasi sempre scelgono di mantenere una solita routine, il cane infatti non è solito fare grossi cambiamenti nelle sue abitudini motivo per cui ogni qualvolta assistessimo ad un qualche cambiamento dovremmo accendere un campanello di allarme e portare un’osservazione più attenta.

Così come accade anche per gli esseri umani, anche nei cani possono esistere dei periodi in cui il loro corpo fatica un po’ di più, periodi in cui le difese immunitarie si abbassano ed il nostro animale diventa più esposto alle malattie. Accorgersi quando questo sta accadendo può però permetterci di intervenire in modo celere e riparare al danno prima che si palesino le conseguenze più scomode.

Così come una persona dalla pelle spenta e dai capelli opachi mostra uno stato di malessere e di difese immunitarie basse anche nel cane pelle e pelo sono indici della sua salute, un manto lucido, curato e sano è il primo segnale che tutta va per il meglio mentre un pelo ispido e opaco è indice che qualcosa non vada. Anche la pelle del cane può darci diverse indicazioni, la presenza di forfora in Mood sopra il normale o screpolature e chiazze senza pelo sono indicatori di una possibile carenza di difese immunitarie e dovrebbero portarci ad agire subito.

Anche un cambio nella solita vitalità è spesso indice di carenze o difese immunitarie basse, così come mostrare occhi spenti e letargia, ma non solo. Alcune mancanze molto spesso si manifestano con disturbi intestinali, in caso di feci più molli o diverse dal solito dovremmo quindi avvisare il veterinario, così come anche se il cane dimostrasse un respiro più affannoso del solito o sintomi di stanchezza cronica.

In genere quando notiamo questi sintomi dovremmo prima di tutto accendere un faro sull’alimentazione che forniamo, molto spesso i problemi partono proprio da carenze alimentari, motivo per cui potremmo scegliere di optare per prodotti maggiormente affidabili magari con l’aggiunta di integratori vitaminici prescritti dal nostro veterinario.

Una seconda causa di abbassamento anche improvviso delle difese immunitarie del cane può derivare anche dalla presenza di parassiti, questi possono indebolire il cane anche se presenti in maniera blanda e poco evidente e creare disturbi paralleli anche importanti. Non parliamo però solo delle solite pulci, molto spesso a mettere in difficoltà il cane è la presenza di parassiti intestinali, anche se un cane viene generalmente sverminato da cucciolo, infatti, può facilmente rientrare in contatto con questi parassiti anche durante una passeggiata in strada e non manifestare grossi segnali della loro presenza se non con uno stato apparentemente meno splendente del solito.

In generale si consiglia un esame delle feci frequente per stabilire la presenza o meno di parassiti, ma anche la somministrazione di un vermifugo in modo preventivo è una buona opzione da vagliare sempre sotto consiglio del proprio veterinario. Queste piccole accortezze possono fare grosse differenze nel mantenere in salute il vostro cane e nell’evitare l’insorgere di problemi più gravi, accortezze che garantiscono così anche la serenità di tutta la casa e che ci faranno risparmiare a lungo termine anche per quel che riguarda le spese in ambito veterinario.