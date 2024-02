Il tuo cane dorme molto più del solito? Ecco quando preoccuparsi

Se hai notato che il tuo cane dorme molto di più rispetto a prima dovresti prestare attenzione ad alcuni segnali: ecco quando questo comportamento può far preoccupare e quando invece è normale.

Cani e gatti hanno bisogno di un numero di ore di sonno maggiore rispetto agli esseri umani. Il sonno nei quattro zampe, però, non è mai continuativo: a un sonno più o meno prolungato durante le ore notturne si aggiungono frequenti e brevi riposini durante il giorno. Le abitudini di cani e gatti cambiano nel corso della vita, soprattutto da quando sono cuccioli a quando diventano anziani. Se, però, i cambiamenti nelle abitudini sono repentini e apparentemente inspiegabili, allora occorre prestare attenzione ad alcuni segnali, soprattutto nel caso in cui i cani iniziano a dormire molto di più rispetto al solito.

I motivi per cui un cane può iniziare a dormire molto di più rispetto a quanto faceva prima

Può succedere, in alcuni casi, che i cani comincino a dormire per molte più ore rispetto a prima. Ciò potrebbe essere dovuto solo a una stanchezza momentanea, oppure potrebbe essere riconducibile a problematiche di salute.

La necessità nel cane di isolarsi e di dormire più a lungo, se protratta nel tempo, può essere uno dei sintomi di una problematica fisica, di uno stato depressivo o di un disagio psicologico come una paura. Per comprendere le ragioni che spingono il cane a dormire per più ore al giorno bisogna valutare alcuni fattori fisici, prima tra tutti l’età. È necessario, poi, valutare i cambiamenti quotidiani avvenuti nelle settimane e nei giorni precedenti, ma anche l’ambiente relazionale nel suo complesso. Riguardo all’età, occorre ricordare che i cuccioli e i cani anziani tendono a dormire di più rispetto ai cani giovani e adulti. Quando un cane è avanti con gli anni, la sua resistenza fisica diminuisce gradualmente e una maggiore stanchezza e un maggiore bisogno di riposo sono quindi naturali.

Il bisogno da parte del cane di cercare luoghi isolati della casa o all’esterno per dormire non deve destare subito preoccupazione. Bisogna, però, iniziare a monitorare i cambiamenti caratteriali del quattro zampe, il suo ciclo del sonno e la mancanza o meno di appetito. Da considerare anche l’apatia e il disinteresse per giochi e attività che gli vengono proposte. Dopo aver valutato tutti i sintomi, si consiglia di portare l’animale domestico da un veterinario. Escluse problematiche relative alla salute, è opportuno poi consultare un istruttore cinofilo, o educatore nel caso di cani ancora in giovane età.

La ricerca di luoghi tranquilli per riposare potrebbe essere legata a segnali di ansia e stress, dall’aumento della salivazione, alla tolettatura eccessiva, ai tremori a comportamenti aggressivi. Rumori forti, traumi subiti o nuovi componenti della famiglia possono spingere il cane a ricercare luoghi appartati in cui rifugiarsi e sentirsi al sicuro. Se la necessità di ricercare un luogo silenzioso non si protrae per più di un giorno, si può essere sicuri che si tratterà di una stanchezza momentanea, legata alla maggiore attività fisica delle giornate precedenti. Soprattutto nel caso di cani da poco adottati è possibile notare la tendenza a cercare posti isolati, in cui rilassarsi e in cui osservare in silenzio e in tranquillità il nuovo ambiente famigliare e le nuove abitudini di vita. (di Elisabetta Guglielmi)