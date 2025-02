Il tuo cane dorme molto? Come capire se c’è qualcosa che non va

Quante ore dorme il tuo cane? Il sonno è essenziale per la salute dei cani e può riflettere il loro benessere fisico e mentale. Monitorare il ciclo di sonno del tuo cane è importante per identificare eventuali problemi. I neonati dormono fino a 20 ore al giorno, mentre i cuccioli riposano dalle 8 alle 18 ore. I cani adulti tendono a dormire tra le 12 e le 14 ore, ma fattori come razza e attività fisica influenzano questa durata. I cani anziani, oltre i sette anni, possono dormire fino a 18-20 ore giornaliere, specialmente se meno attivi.

Numerosi fattori influenzano il sonno canino: razze di grandi dimensioni tendono a dormire più delle piccole, mentre cani attivi hanno un ciclo sonno-veglia più regolare. Anche l’ambiente, come cambiamenti nella routine o stress, può disturbare il riposo. Patologie come dolori articolari o ansia possono alterare la qualità del sonno, risultando in sonnolenza eccessiva o insufficiente.

È fondamentale prestare attenzione a segnali d’allarme come sonnolenza eccessiva, mancanza di interesse per giochi e cibo, o difficoltà a svegliarsi. Risvegli ansiosi possono segnalare stress o disturbi del sonno. Per favorire un sonno sereno, stabilire una routine prevedibile è cruciale, includendo attività fisica regolare. Anche un ambiente tranquillo e confortevole influisce positivamente sul riposo. Infine, una dieta equilibrata contribuisce al benessere generale del cane. Se noti cambiamenti nel sonno o segnali di malessere, consultare un veterinario è raccomandato per individuare eventuali problemi di salute e migliorare la qualità della vita del tuo animale.