Il tuo cane beve da questa ciotola? Fai attenzione perché potrebbe stare male.

L’installazione di ciotole pubbliche di acqua per cani all’esterno dei locali è un’iniziativa lodevole, ma che comporta rischi significativi per la salute degli animali. Queste ciotole vengono messe a disposizione soprattutto durante i periodi di caldo per dissetare i cani, ma presentano diversi pericoli. È fondamentale prestare attenzione alla scelta dei contenitori per l’acqua: gli esperti avvertono che le ciotole in plastica, sebbene leggere e gradevoli esteticamente, non sono le più adatte. Tendenzialmente, sono difficili da pulire a fondo e possono contaminare l’acqua, che si riscalda facilmente, specialmente d’estate. Le ciotole in acciaio sono preferibili, in quanto più facili da disinfettare e capaci di mantenere l’acqua fresca più a lungo.

L’iniziativa di fornire acqua ai cani che girano per strada è sicuramente positiva, ma ci sono vari rischi associati. Prima di tutto, non si conosce la provenienza dell’acqua, che può stagnare in ciotole non manutenute, favorendo la proliferazione di muffe e tossine. Inoltre, l’acqua potrebbe essere contaminata da altri cani, creando condizioni favorevoli alla diffusione di malattie come salmonella, bronchite canina, infezioni gastrointestinali e avvelenamento. È comune che l’acqua contenuta nasconda contaminanti nocivi, specialmente se rimane esposta al sole per lungo tempo.

Per questi motivi, è importante cercare alternative sicure. Ci sono ciotole portatili in gomma che si possono facilmente ripiegare e portare in borsa, permettendo ai proprietari di portare acqua fresca da casa o di chiedere ai locali di riempire i propri contenitori. Questo assicura che i cani abbiano accesso a un’acqua pulita e sicura, riducendo i rischi legati all’uso di ciotole pubbliche. In conclusione, sebbene l’intento dietro le ciotole pubbliche sia benefico, è fondamentale considerare i potenziali pericoli e adottare misure preventive per garantire la salute dei nostri animali.