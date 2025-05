Il tuo cane ama il pesce? Cosa devi sapere sui benefici e i rischi

Il pesce può essere un’ottima scelta per l’alimentazione del cane, ma è fondamentale considerare alcune variabili. Non tutti i cani amano il pesce, ma per quelli che lo apprezzano, questo alimento offre numerosi benefici. È nutriente e aiuta a mantenere il pelo lucido, riduce la forfora e allevia le irritazioni. Inoltre, supporta lo sviluppo cognitivo nei cuccioli e migliora la funzione cerebrale nei cani anziani. Le proprietà antinfiammatorie del pesce possono contribuire a ridurre il dolore articolare e rafforzare le difese naturali, mantenendo il cuore in salute.

Il pesce è ricco di nutrienti essenziali come le vitamine D e B12, minerali come iodio, selenio, calcio, fosforo e ferro. Il pesce azzurro, in particolare, è un’ottima fonte di Omega-3 (EPA e DHA), benefici per il cuore e il cervello, e offre proteine facilmente digeribili. Quando si sceglie il pesce, è consigliabile optare per varietà di piccole dimensioni e magre, come sardine, alici e merluzzo, poiché tendono a essere meno contaminati da metalli pesanti e sono facili da digerire.

È importante introdurre il pesce gradualmente nella dieta del cane, tenendo conto del peso, dell’età e della salute dell’animale. Si può cucinare il pesce in modo semplice, evitando olio e sale, e assicurandosi di rimuovere le lische. Consultare un veterinario è sempre consigliato se ci sono particolari esigenze alimentari. Con attenzione, il pesce può essere un alimento sano e sicuro per il tuo amico a quattro zampe.