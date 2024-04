il tumore purtroppo non le ha lasciato scampo

Una grave e straziante perdita è quella che ha colpito il mondo dello spettacolo in questi ultimi giorni. Purtroppo l’attrice 75enne Meg Bennett, ha perso la sua battaglia contro quel brutto male, scoperto solo poco tempo fa e che alla fine non le ha lasciato scampo.

La notizia ha gettato dolore e sconforto nei cuori dei suoi cari, ma soprattutto in tutti quelli dei suoi amici e colleghi. Infatti in tanti in queste ore, quando sono venuti a conoscenza della sua straziante scomparsa, hanno scelto di scrivere per lei parole di affetto e cordoglio.

Meg Bennett aveva 75 anni e già da tempo stava lottando contro un brutto male, che alla fine non le ha lasciato scampo. Il suo decesso sarebbe avvenuto lo scorso 11 aprile. Tuttavia, i suoi familiari hanno scelto di dare il triste annuncio in un necrologio, pubblicato nella mattina di oggi lunedì 22 aprile, sul Los Angeles Times.

Purtroppo la sua scomparsa, ha lasciato grande tristezza e dolore, nei cuori di tutti i suoi amici e colleghi, che hanno scelto di scrivere per lei e per i suoi cari, parole di cordoglio ed affetto.

La carriera di Meg Bennett e la sua vita privata

CREDIT: SANTA BARBARA FOREVER

L’attrice nata nel 1948, come Helen Margareth Bennett, era nata e cresciuta a Pasadena. Ha partecipato a Miss America ed è stata anche Reginetta del Ballo. Dopo la laurea, ha deciso di trasferirsi a New York per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo.

Poco dopo essere arrivata in questa grande città, è riuscita a trovare lavoro come modella. Nel 1980, è entrata a far parte del cast di “Febbre d’amore”. Interpretava il ruolo di Julia Newman, moglie di Victor Newman. Tuttavia, nel 1983 hanno deciso di cancellare il suo personaggio, ma le hanno chiesto di rimanere a lavorare con loro come sceneggiatrice.

Per molto tempo ha partecipato anche alla soap opera “General Hospital” ed è proprio qui che ha avuto un picco importante nella sua carriera.