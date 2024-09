Il Tumore al Fegato e il Sacrificio del Marito Antonio Di Ciesco

Moana Pozzi, icona del cinema hard italiano, è scomparsa prematuramente il 15 settembre 1994, all’età di 33 anni, lasciando un’eredità complessa e controversa. Sorella di una vita pubblica audace, nacque a Genova il 27 aprile 1961 e si affermò negli anni ’80 e ’90 come una figura di spicco nel panorama pornografico, anche grazie alla sua abilità di destreggiarsi tra spettacolo e media. La sua immagine provocatoria e il suo modo di affrontare i tabù sulla sessualità la resero un personaggio di grande risonanza in Italia.

La sua morte avvenne in un contesto drammatico, dato che l’attrice era malata di cancro al fegato in fase avanzata, diagnosticata durante un ricovero all’ospedale Hôtel-Dieu di Lione. Questa notizia scioccò i fan e l’opinione pubblica, alimentando anche diverse teorie del complotto che ipotizzavano una sua presunta falsa morte. In un’intervista nel 2007, il marito Antonio Di Ciesco rivelò dettagli sulla sua scomparsa, affermando che Moana, a conoscenza dei suoi pochi mesi di vita rimasti, desiderava evitare un’agonia prolungata. Di Ciesco affermò: “Quando seppe che le restavano pochi mesi, mi chiese di aiutarla a morire”, spiegando che avrebbe fatto entrare piccole bolle d’aria attraverso la flebo come suo ultimo atto.

Moana Pozzi non era solo un’attrice; la sua vita privata era costellata di gossip e speculazioni. Tra le storie più intriganti si vociferava di una sua relazione con Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano, il che contribuì ad accrescere l’aura di mistero attorno alla sua figura. Inoltre, il marito sottolineò che non desiderava speculare sulla sua morte e che la sua volontà di raccontare la verità era spinta dall’esigenza di dissipare le voci infondate sulla morte di Moana, che avevano portato all’apertura di un’inchiesta. La vita di Moana Pozzi, con i suoi successi e le sue tragedie, continua a suscitare interesse e dibattito anche a distanza di trent’anni dalla sua scomparsa.