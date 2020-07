Cura dell’anima o strumento di repressione del dissenso e di normalizzazione forzata del pensiero? Il ruolo e l’identità stessa della psichiatria sono oggetto di riflessione e sono messi in discussione spesso anche dagli stessi psichiatri. Una delle questioni che suscita il più intenso dibattito è quella del trattamento sanitario obbligatorio, o Tso: la possibilità, prevista dalla legge “180”, che una persona con disturbi mentali possa essere costretta a sottoporsi alle cure, quando la gravità delle sue condizioni lo rende assolutamente necessario ma il paziente non lo accetta. Chi emette il provvedimento è il sindaco, massima autorità sanitaria del territorio nel quale si trova il paziente, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno deve essere dipendente di una struttura pubblica; il giudice tutelare deve essere informato a garanzia dei diritti del malato.

Ma quali sono le condizioni di gravità tale da giustificare un intervento che, in ogni caso, limita la libertà di un cittadino? Il criterio è quello del beneficio immediato che il paziente può trarre dal trattamento (che ha comunque una durata definita, in genere di sette giorni): deve cioè trovarsi in uno stato di tale sofferenza da rendere irrinunciabile la terapia farmacologica, che deve essere somministrata con urgenza perché ogni indugio aggraverebbe le condizioni del malato mettendo a repentaglio la sua salute. Il Tso è quindi un provvedimento medico: non deve essere utilizzato come strumento di ordine pubblico o di controllo sociale nella sfera delle opinioni o dei costumi, né per la terapia prolungata di malattie che, per quanto gravi, si trovino in una condizione di stabilità.

Premesso ciò, è però innegabile che molte considerazioni di ordine non sanitario intervengano non raramente a influenzare la libera scelta dei professionisti della salute mentale: ad esempio la paura di essere considerati responsabili per eventuali azioni commesse dal paziente, o le pressioni del gruppo sociale o familiare o delle forze dell’ordine per porre fine ai suoi comportamenti problematici; l’assenza di alternative all’ospedale per accogliere persone con disturbi mentali e prive temporaneamente di un alloggio; le caratteristiche individuali del paziente (i maschi giovani, isolati o appartenenti a classi sociali svantaggiate o a minoranze etnico-linguistiche sono molto più frequentemente colpiti dal provvedimento) e la predisposizione personale degli operatori, più o meno inclini al dialogo e alla tolleranza e più o meno fiduciosi nelle possibilità del paziente. Gli psichiatri tedeschi Sophie Hirsch e Tilman Steinert, dell’Università di Ulm, hanno identificato diversi fattori che possono aiutare a scongiurare l’uso delle misure coercitive nei servizi di salute mentale: tra questi formazione del personale, ambienti adeguati, valutazione sistematica dei rischi, riflessione a posteriori sui casi nei quali si è fatto ricorso alla coercizione, uso della psicoterapia. Libertà, diritto all’autodeterminazione, tutela della salute e protezione della società sembrano a volte entrare in conflitto, e non sempre il percorso formativo degli operatori sanitari, anche se specializzati in psichiatria, è in grado di fornire loro gli strumenti etici e culturali necessari per affrontare la questione nella sua complessità. Al medico in particolare è richiesta una riflessione molto attenta sul proprio ruolo e sulla propria responsabilità: finito il tempo del paternalismo, che gli assegnava l’autorità di poter scegliere il bene dei pazienti indipendentemente dai convincimenti di questi ultimi, ora si trova a doversi confrontare da un lato con la maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte degli individui, dall’altro con le richieste “normative” di una società che sempre più spesso delega alla psichiatria il compito di gestire le proprie contraddizioni.