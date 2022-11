Il trucco virale per eliminare l’odore della pipì cane dalla tua casa

Alle volte diventa insopportabile: come eliminare l’odore della pipì del cane dalla tua casa? Una serie di trucchetti geniali ed efficacissimi.

Non siamo riusciti a portarlo fuori in tempo e l’ha fatta a casa oppure ti ha fatto trovare questa inaspettata ( e non gradita) sorpresa? può accadere ma prima che diventi insopportabile, è bene conoscere tutti i trucchetti più efficaci per eliminare l’odore della pipì del cane dalla tua casa. Probabilmente ne conosci già qualcuno ma questo potrebbe davvero sorprenderti per i suoi risultati immediati, per avere di nuovo una casa fresca e pulita.

Il cane fa la pipì in casa: perché lo fa?

E’ vero: è una cosa che potrebbe farci perdere la pazienza, ma non bisogna punirlo per aver fatto la pipì a casa, soprattutto se si tratta di un cucciolo che non ha ancora il pieno controllo delle sue minzioni. Inoltre sgridarlo per una traccia di pipì non servirà a fargli capire che non dovrà più farla, poiché l’animale non riuscirà ad associare il rimprovero all’urina lasciata lì tempo prima.

Ma perché lo fa? Potrebbe voler lasciare tracce del suo passaggio, per comunicare con i suoi simili e lasciare loro dei messaggi. Talvolta alla base potrebbero esserci stress e disagi psicologici, magari un senso di abbandono per le troppe ore di solitudine in casa.

Tra le cause fisiche invece ritroviamo alcune malattie alle vie urinarie, calcoli renali, allergie e parassiti, senza contare che con l’avanzare dell’età, Fido tornerà (come il cucciolo) a perdere il controllo della sua vescica.

Eliminare l’odore di pipì del cane dalla casa: il trucco infallibile

Le abbiamo provate tutte ma resta sempre quello sgradevole olezzo in tutta la casa? E’ probabile che non abbiamo ancora provato il mix giusto! Non solo sarà a bassissimo costo ma avremo probabilmente in casa già tutti gli ingredienti che ci occorreranno per prepararlo. Ci serviranno:

bicarbonato di sodio (1 cucchiaio),

il succo di un limone,

acqua ossigenata (50 ml),

aceto bianco per le pulizie di casa (150 ml).

Eliminare l’odore di pipì del cane dalla casa: ‘istruzioni’ per l’uso

In un bicchiere versiamo la giusta quantità di aceto bianco e lasciamo che il cucchiaio di bicarbonato si sciolga all’interno formando una schiuma. Aggiungiamo l’acqua ossigenata e il succo di limone. Potremmo richiudere il tutto in un pratico spruzzino e vaporizzarlo sulla macchia di urina, così come indicato nel video:

Rimuoviamo il tutto con un panno carta (anche quelli da cucina monouso andranno benissimo) e procediamo con il lavaggio solito dei pavimenti. E’ importante che l’operazione sia tempestiva, ovvero sulla macchia di urina appena fatta: è probabile che dopo diverse ore la potenza del composto perda il suo potere igienizzante e profumante.