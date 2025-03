Il “trucco” per iPhone e Mac

Se avete bisogno di tradurre messaggi in uscita su WhatsApp e possedete un iPhone o un Mac, esiste un metodo che non richiede app di terze parti. Questa soluzione funziona senza uscire dall’app di messaggistica e può essere utilizzata su altre app come Telegram o in qualsiasi campo di testo. Tuttavia, il metodo descritto è valido solo per i messaggi in uscita su dispositivi Apple. Su Android o Windows, la traduzione richiederebbe il copia-incolla.

Per tradurre messaggi da un iPhone, seguite questi passaggi: aprite WhatsApp, selezionate la chat desiderata, scrivete il messaggio, selezionatelo e toccate il pulsante “>” per poi scegliere “Traduci”. Selezionate la lingua di destinazione e quindi toccate “Sostituisci con la traduzione” prima di inviare il messaggio.

Per gli utenti di Mac, il processo è simile. Aprite l’app di WhatsApp, andate sulla scheda Chat, selezionate la conversazione, scrivete il messaggio e selezionatelo con il mouse. Cliccate con il tasto destro sulla selezione e scegliete “Traduci [testo del messaggio]”. Selezionate la lingua di destinazione nel menu e cliccate su “Sostituisci con la traduzione” prima di inviare il messaggio.

Questo approccio permette di tradurre messaggi rapidamente e senza difficoltà, migliorando l’interazione nelle conversazioni internazionali. Anche se limitato ai messaggi in uscita, rappresenta una soluzione efficace per chi utilizza dispositivi Apple e desidera comunicare in diverse lingue su WhatsApp.