il trucco efficace per farlo smettere

Cosa fare se il cane distrugge tutti i giocattoli che gli compriamo? C’è un trucco efficace da provare subito.

Quando si ha un cane in casa, piccolo o grande che sia, ci viene sempre la tentazione di prendere dei giocattoli per farlo divertire, magari anche insieme a noi.

Ogni volta che andiamo al supermercato o nel negozio di animali, è facile perdersi nell’area giochi per farlo felice. Ma può accadere qualcosa di inaspettato.

Può accadere questo: il cane distrugge tutti i giocattoli che gli prendiamo. Come farlo smettere con questa pessima abitudine? Cerchiamo di capire perché lo fa e come rimediare.

Il cane distrugge i giocattoli: perché lo fa e come intervenire

Ci possono essere diverse cause alla base di questo inconveniente. Alcune non dipendono affatto dal cane.

Il cane può essere particolarmente vivace e aggressivo con i giocattoli, questo è vero. Ma bisogna anche tenere conto del materiale di cui sono fatti.

L’unica cosa certa è che comprare di continuo nuovi giocattoli perché quelli precedenti si rompono facilmente, per un motivo o per un altro, comporta una spesa che non si fa mai volentieri.

Allora, ecco un piccolo trucco per risparmiare soldi e per dare al vostro amico dei giocattoli super resistenti con i quali poter giocare anche in modo un po’ più aggressivo per lungo tempo.

Come realizzare giocattoli per cani resistenti

Di seguito alcune idee per giocattoli fai da te divertenti e resistenti:

bottiglia di plastica coperta da una maglietta: il cane si divertirà a mordicchiarla ma senza farsi male; tubetto in pvc riempito di croccantini: muovendolo il cane sa che uscirà del cibo; treccia di stoffa: con dei pezzi di stoffa bisogna fare qualche treccia piccola da unire poi insieme; la grandezza dipende anche dalla taglia del cane; osso di stoffa: è importante aggiungere qualcosa al suo interno che possa fare rumore, magari un accessorio da un vecchio giocattolo oppure qualcosa da schiacciare; coperta stesa sul pavimento: non immaginate il piacere che il cane proverà a rotolarsi più volte da solo all’interno.

Naturalmente, molto dipende dal carattere del cane e che cosa gli piace o che cosa gli è indifferente. Di solito i colori vivaci sono un’ottima attrazione per loro, così come odori e suoni particolari.