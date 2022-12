il trucco di TikTok -VIDEO

Se c’è un modo per rendere l’albero di Natale a prova di gatto, questa mamma l’ha capito e per fortuna l’ha condiviso con la sua community – VIDEO.

Passare le feste con il proprio animale domestico è molto speciale e l’aria di festa la percepisce pure lui, o così dovrebbe. Quando si parla di gatti infatti, i nostri amici felini curiosoni sono attirati dall’albero di Natale per chissà quale motivo e sentono il bisogno di arrampicarsi e distruggerlo. Una mamma ha condiviso il suo trucco facile e veloce per proteggere il prezioso albero di Natale dai gatti che vogliono distruggerlo per il loro divertimento.

Il gatto vuole distruggere l’albero di Natale? Non quest’anno – VIDEO

Anno dopo anno, i gatti di Royalle Wood si divertono a distruggere il suo albero di Natale, distruggendo gli ornamenti e spezzando i rami mentre si arrampicano su di esso. All’inizio ha provato a usare uno spray agli agrumi per evitare che i suoi animali mettessero le loro zampe e i loro artigli sull’albero, ma non ha funzionato.

Poi ha cambiato tattica, ha provato ad ancorare l’albero al muro nel tentativo di impedire alle se gatte Moana e Mulan di rovesciarlo mentre si arrampicano con gli artigli, ma neanche questo ha funzionato. Ha provato persino ad appendere le decorazioni più in alto sull’albero, ma anche questo trucchetto è stato invano.

Dopo ogni catastrofe natalizia, ha escogitato un metodo semplice ed economico per tenere i gatti lontani dall’albero. Difatti è bastato ritagliare un pezzo di cartone e incastrarlo nell’albero, creando una barriera per impedire ai gatti di arrampicarsi sui rami, dove avrebbero potuto distruggere gli ornamenti e rovesciare tutto. Il tutto si fa in meno di 15 minuti e grazie a questo adesso il suo Natale è sano e salvo!

Appena vedono qualcosa di nuovo i gatti ci si devono fiondare sopra per giocarci e distruggerlo e ogni anno per Natale, per Royalle Wood era così! Tuttavia adesso i tempi sono cambiati e Moana e Mulan devono trovare nuovi passatempi natalizi.