Era il 2016 quando Maria De Filippi fece sedere a Uomini e Donne il primo tronista omosessuale, aprendo di fatto al primo Trono Gay della storia. Il fortunato era Claudio Sona, imprenditore e barista veronese, che scelse il commesso Mario Serpa.

A distanza di cinque anni il Trono Gay ha debuttato anche in Spagna nel fortunato Mujeres y Hombres y Viceversa che va in onda ormai da oltre 12 anni.

In questo caso il primo tronista gay non è uno sconosciuto, ma è Jorge Javier Vazquez (50 anni), conduttore e volto di punta Mediaset: nel proprio curriculum ha condotto il Gran Hermano, Supervivientes ed un daytime gossipparo (in stile Pomeriggio Cinque) dal titolo Salvame.

Oltre ad essere il primo gay a sedere sul trono, il conduttore è anche la persona più famosa ad averlo fatto.

Trono Gay a Uomini & Donne Spagna, i primi video:

Riuscirà Jorge Javier Vazquez a trovare l’amore in tv?