il triste annuncio prima della finale alle Olimpiadi di Parigi 

Un’altra brutta notizia ha colpito uno dei campioni azzurri più apprezzati di sempre. Gianmarco Tamberi, grande campione di salto in alto, ha infatti accusato un’altra colica renale, evento che pregiudicherà la sua possibilità di concorrere alla finale.

Ecco cosa detto l’atleta in merito a questa disgrazia.

Nuovo malessere per Gianmarco Tamberi: il campione colpito da un’altra colica renale

Momenti molto duri quelli che sta attraversando Gianmarco Tamberi, il quale ha nuovamente accusato un malessere poche ore fa. Il campione italiano del salto in alto che si è sicuramente distinto durante le Olimpiadi di Tokyo ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi fan.

Ha quindi deciso di postare un contenuto su Instagram nel quale ha raccontato di essere stato colpito dall’ennesima colica renale nel cuore della notte. Si tratta di una grande sconfitta per questo campione che aveva riposto nei giochi olimpici la possibilità di splendere come già fatto in passato.

Il campione ha però dichiarato che nulla lo fermerà dal presentarsi in pedana anche se, molto probabilmente, per lui è tutto finito. Un sogno che si infrange a pochi metri dalla vittoria, traguardo che Tamberi, vista la sua bravura, avrebbe facilmente raggiunto.

Il post della disperazione

Questo è un grande fallimento per un campione che trascorre tutto il suo tempo ad allenarsi, desideroso di portare a casa un tempo mai raggiunto da altri. Nonostante il dolore però, Tamberi ha deciso di condividere quanto accaduto con i suoi fan.

Queste Olimpiadi non sono partite per il verso giusto, in quanto il campione era riuscito a qualificarsi per un soffio. Per non parlare della sfortunata coincidenza che lo ha portato a perdere la fede nuziale proprio mente portava la bandiera italiana lungo la Senna.

Prima di gareggiare, inoltre, Tamberi aveva manifestato altre problematiche di salute, come ad esempio un calcolo renale pochi giorni prima delle qualificazioni e persino una lesione miofasciale. Speriamo che dopo tanta sofferenza questo periodo nero si vada a risolvere nel minor tempo possibile.