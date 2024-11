Il triste annuncio di poco fa

La regina Camilla è in lutto per la perdita della sua cagnolina Beth, una Jack Russell Terrier, deceduta dopo una lunga malattia. Adottata nel 2011, Beth ha trascorso quasi quindici anni insieme alla regina, accompagnandola in momenti di gioia e difficoltà. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo la famiglia reale, ma anche numerosi sostenitori e amanti degli animali che hanno seguito la loro storia d’affetto.

La famiglia reale ha annunciato la triste notizia sui social media, condividendo fotografie che mostrano momenti significativi di Beth con la regina Camilla e Re Carlo. Queste immagini hanno permesso ai follower di unirsi nel dolore della perdita e rendere omaggio a un animale che ha irradiato gioia nella vita della famiglia reale.

Beth, adottata dalla regina al Battersea Dogs and Cats Home, ha saputo integrarsi perfettamente nella vita della sovrana, accompagnandola in molte occasioni ufficiali e nei momenti privati, come le passeggiate nei giardini di Buckingham Palace. Il suo legame con la regina era profondo e speciale: Beth non era solo un animale domestico, ma un compagno in grado di portare conforto e felicità nei momenti più difficili.

La cagnolina ha sofferto a lungo di una malattia incurabile, e nel fine settimana scorso è stata presa la difficile decisione di sopprimerla per alleviarne le sofferenze. La regina Camilla aveva sempre mostrato grande affetto per Beth, considerandola come un vero membro della famiglia, e questo legame ha toccato il cuore di molti, dimostrando la capacità degli animali di instaurare connessioni profonde con gli esseri umani.

Il profilo ufficiale della famiglia reale ha condiviso un messaggio commemorativo per Beth, sottolineando quanto fosse amata dalla regina Camilla, tanto durante le passeggiate quanto nei momenti di relax accanto al fuoco. Le fotografie pubblicate hanno catturato l’essenza della vivacità di Beth e l’amore che ha condiviso con la famiglia reale, suscitando commozione tra i follower, molti dei quali hanno espresso le loro condoglianze e hanno condiviso le proprie esperienze con i loro animali domestici.

La morte di Beth segna una significativa perdita per la regina Camilla e la famiglia, che trovavano conforto e compagnia in questo piccolo, ma prezioso, membro della famiglia. La sua eredità vivrà nel ricordo delle gioie che ha portato nella vita della regina e di coloro che l’hanno conosciuta.