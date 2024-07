il triste annuncio della famiglia

Si è spenta il 17 luglio scorso all’età di 78 anni l’attrice cinese Cheng Pei-Pei, divenuta memorabile per la sua interpretazione nel film “La tigre e il dragone”. Soprannominata la Regina delle spade dall’omonimo film degli anni ’70, la celebre attrice è morta a San Francisco, in California, a causa di una malattia degenerativa al cervello.

Morta l’attrice cinese Cheng Pei-Pei

A darne il triste annuncio è stata la famiglia attraverso un messaggio affidato alla propria pagina Facebook:

“È con il cuore pesante che annunciamo che le voci sono vere. Nostra madre, Cheng Pei-pei, si è spenta serenamente a casa circondata dai suoi cari il 17 luglio. Nel 2019, a nostra madre è stata diagnosticata una sindrome neurodegenerativa, parkinsonismo atipico, ufficiosamente degenerazione corticobasale. Si tratta di una malattia rara con sintomi simili a quelli del morbo di Parkinson, ma i trattamenti attuali non possono rallentare la progressione. Ha scelto di non rendere pubblica la notizia per poter affrontare la sua condizione in privato e trascorrere il tempo che le rimaneva con i figli e i nipoti”.

La carriera cinematografica di Cheng Pei-Pei

Gli esordi di Cheng Pei-pei in qualità di attrice risalgono agli anni ’60 quando l’artista diventa una star degli Shaw Brothers Studios. Era la casa di produzione di Hong Kong, particolarmente rinomata per i film d’azione e le epopee di arti marziali. Si tratta di un genere comunemente noto con il nome di wuxia.

Con l’interpretazione nel film Le implacabili lame di rondine d’oro, diretto nel 1966 da King Hu, Cheng Pei_pei sancisce una svolta decisiva alla sua carriera di attrice. Da quel momento in poi, infatti, fu scelta nei principali film di arti marziali.

Un nuovo interesse internazionale lo suscita interpretando nel 2000 La tigre e il dragone, un film di Ang Lee. Il film è stato candidato a dieci premi Oscar vincendone quattro ed è stato un grande successo commerciale e di critica. Nel 2004, invece, interpreta il ruolo di protagonista nella miniserie Watery Moon, Hollow Sky, trasmessa sui canali Usa con il titolo di Paradise.

Tre gli ultimi impegni cinematografici, ricordiamo l’importante ruolo avuto nel remake live-action di Mulan della Disney, nel 2020.