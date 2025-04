Il triste annuncio arriva dalla moglie.

Robert Trebor, noto per i suoi ruoli in “Hercules” e “Xena – Principessa Guerriera”, è scomparso all’età di 71 anni a causa di sepsi, dopo una lunga battaglia con la leucemia e complicazioni da un trapianto di cellule staminali. La notizia è stata confermata dalla moglie, Deirdre Hennings, che ha specificato che Trebor è deceduto presso il Los Angeles Medical Center. La sua carriera, durata oltre cinque decenni, ha lasciato un’impronta significativa nella storia della televisione.

Trebor ha avuto una carriera variegata, esordendo nel film “Face of Fire” nel 1959, ma è diventato popolare per il suo ruolo di Salmoneus in “Hercules: The Legendary Journeys” al fianco di Kevin Sorbo. Questo personaggio è stato così ben accolto che ha ripreso il suo ruolo anche nella serie spin-off “Xena”, interpretata da Lucy Lawless. Nel 2012, Trebor ha ricevuto una diagnosi di leucemia e, nel 2013, ha subito un trapianto di cellule staminali, il quale ha avuto ripercussioni sulla sua salute nel tempo.

Nel suo necrologio pubblicato su Legacy, vengono sottolineati gli effetti collaterali del trapianto sulla sua condizione. Oltre al ruolo iconico di Salmoneus, Trebor ha interpretato David Berkowitz nel film “Out of the Darkness” del 1985, dimostrando le sue capacità attoriali. La sua ultima apparizione risale al 2016, quando ha lavorato come produttore per “Ave, Cesare!” dei Fratelli Coen. Trebor è stato sepolto all’Hollywood Forever Cemetery, lasciando un’eredità artistica che continuerà a vivere nei cuori dei suoi fan e nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto.