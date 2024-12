Il triste annuncio arriva dalla figlia.

Mark Withers, celebre attore noto per ruoli iconici in serie di successo come “Dynasty” e “Stranger Things”, è deceduto all’età di 77 anni il 22 novembre, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dello spettacolo. La notizia della sua morte è stata comunicata da sua figlia Jessie a Variety, specificando che la causa del decesso è stata un tumore al pancreas, che l’attore ha affrontato con grande coraggio.

Withers ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, partecipando a produzioni che hanno segnato un’epoca, tra cui “Matlock”, “Magnum, P.I.”, “The Dukes of Hazzard”, “Dallas” e “L.A. Law”. La sua carriera ha incluso anche ruoli in serie moderne come “Frasier”, “Criminal Minds”, “Sense8”, “Castle” e “Drop Dead Diva”. Nel 2016, ha riacquistato attenzione grazie al suo ruolo del coroner Gary nella prima stagione di “Stranger Things”, dimostrando un talento senza tempo e una notevole capacità di adattarsi all’evoluzione del panorama televisivo.

Uno dei ruoli più significativi di Withers è stato quello di Ted Dinard in “Dynasty”, dove ha interpretato il fidanzato di Steven Carrington, interpretato da Al Corley. La sua rappresentazione di una relazione gay in una delle principali soap opera americane è stata considerata rivoluzionaria all’epoca. In un’intervista del 2018, Withers ha lodato i creatori della serie per aver rappresentato la relazione in modo autentico, senza ricorrere a stereotipi eccessivi, sottolineando come fosse “30, 40 anni avanti rispetto ai suoi tempi”.

La figlia di Withers, Jessie, ha voluto rendere omaggio a suo padre, evidenziando la sua forza e dignità nell’affrontare la malattia, caratteristiche che ha sempre mostrato nella sua carriera. Ha sottolineato l’eredità di calore, umorismo e dedizione che Mark ha creato, rendendo ogni ruolo memorabile.

Con la sua scomparsa, il mondo della televisione perde un grande artista il cui talento e impegno nell’industria dell’intrattenimento rimarranno nel cuore di colleghi, amici e fan. La carriera di Withers, costellata di ruoli memorabili, rappresenta una parte importante della storia della televisione, e il suo contributo sarà sempre ricordato. La sua abilità nel portare in vita personaggi complessi ha affascinato generazioni di spettatori, creando un vuoto incolmabile nel panorama televisivo.