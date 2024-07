il triste annuncio arriva dalla famiglia

Grave scomparsa nel mondo della musica. Il lutto riguarda la triste dipartita di un cantante molto apprezzato e amato da migliaia di persone. Il cantante è morto a 76 anni. L’uomo si trovava in una casa di riposo e le cause della sua morte non sono state ancora diffuse, da quanto si può vedere nella comunicazione dei suoi cari.

Per prima ha reso nota la scomparsa del cantante la sua famiglia che ha diffuso la notizia della perdita dell’amato interprete. La sua canzone più iconica, risalente al 1974, è quella che lo ha reso noto a livello globale. “Please Come to Boston”, un vero classico della musica americana per molti anni alle orecchie e nei cuori di tanti appassionati, ascoltato ancora oggi con affetto.

La toccante canzone, uno dei manifesti della carriera del compianto Dave Loggins, narra di amanti incapaci o, forse, troppo dubbiosi, nel superare gli ostacoli che li separano. La canzone è diventata rapidamente un inno per coloro che faticano a mantenere una relazione sentimentale a distanza. Nel 1974, il brano ha raggiunto il primo posto nella classifica easy listening (genere noto anche come “adult contemporary”) e il quinto nella Hot 100 di Billboard.

Grazie a questo successo, il cantante ottenne una nomination ai Grammy per la migliore performance vocale maschile pop, la prima delle quattro candidature che riceverà in diversi anni ai Grammy.

Dave Loggins, secondo quanto confermato, è scomparso mercoledì presso l’Alive Hospice di Nashville. Nel corso della sua produzione degli anni Settanta, Loggins ha pubblicato cinque album e 13 singoli, principalmente con la Epic Records, ma solo la canzone riferita alla città di Boston ha ottenuto un successo significativo come solista.

Negli anni Ottanta, Loggins tornò alla ribalta duettando con Anne Murray nella canzone “Nobody Loves Me Like You Do”, nata dalla soap opera della CBS As the World Turns. Murray e Loggins eseguirono il brano proprio nella serie. La canzone fu ripresa e registrata anche da Jermaine Jackson e da una giovane Whitney Houston. La versione in collaborazione artistica con il cantante raggiunse il primo posto nella classifica country di Billboard e il decimo nella classifica Hot AC.

Nel 2021, Loggins ha parlato della sua carriera in un’intervista al podcast “All Things Vocal” con Judy Rodman, la quale lo ha descritto come “un genio solitario”. Loggins narra anche la sua scelta di iniziare a suonare la chitarra e di essersi ispirato allo stile finger-picking di artisti come Donovan, una band molto seguita specialmente negli anni Sessanta. Il cantante lascia tre figli, Quinn, Kyle e Dylan, oltre al nipote Braxton. Stando a quanto dichiarato da lui stesso nelle sue volontà, non ci saranno funerali. Al posto di portare dei fiori, è possibile fare donazioni all’Alive Hospice di Nashville.