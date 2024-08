il triste annuncio arriva dalla famiglia

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di Connie Chiume, attrice sudafricana di fama internazionale, nota per i suoi ruoli in produzioni di successo come Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever e Black is King di Beyoncé. Chiume è morta martedì 6 agosto al Garden City Hospital di Johannesburg, all’età di 72 anni.

Lutto nel mondo del cinema: è morta Connie Chiume, indimenticabile Black Panter

Nata il 5 giugno 1952 a Welkom, in Sudafrica, Connie Chiume aveva iniziato la sua carriera professionale in un ambito completamente diverso. Dopo aver lavorato come infermiera, decise di completare gli studi universitari prima di scoprire la sua vera vocazione per il mondo dello spettacolo. Solo nel 1977 Chiume iniziò il suo percorso di attrice, trasferendosi in Grecia per entrare nel cast del musical Sola Sola. Da lì, la sua carriera prese il volo, portandola a diventare una delle figure più rispettate della televisione sudafricana grazie al ruolo nella serie Inkom’ Edla Yodwa del 1989.

Il grande salto verso il cinema internazionale è del 2018: interpreta Zawavari nel film Black Panther di Ryan Coogler, un’opera che ha segnato la storia del cinema vincendo numerosi premi, tra cui l’Oscar. Connie Chiume riprese lo stesso ruolo nel sequel Black Panther: Wakanda Forever, uscito nel 2022, consolidando la sua posizione come icona del cinema africano. Un altro importante contributo della sua carriera fu l’interpretazione di Sarabi, la madre di Simba, in Black is King (2020), il film musicale di Beyoncé che rivisita l’album della colonna sonora de Il Re Leone.

La notizia, diffusa dalla sua famiglia tramite un comunicato su Instagram, non chiarisce la causa del decesso.

Connie Chiume lascia un’eredità indelebile nel mondo dello spettacolo, non solo per il suo talento artistico, ma anche per la sua capacità di rappresentare con orgoglio la cultura e il talento africano sul palcoscenico globale. Il mondo del cinema e della televisione perde una stella, ma la sua luce continuerà a brillare attraverso le opere che ci ha lasciato.

