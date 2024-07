il triste annuncio arriva da sua madre

Lutto nel mondo del cinema: è venuta a mancare l’attrice Erica Ash, 46 anni, in seguito ad una lunga malattia. La donna è ricordata soprattutto per alcuni suoi ruoli interpretati in film come Scary Movie 5 e Survivor’s Remorse. La triste notizia della scomparsa dell’attrice è stata rilasciata dalla madre. La Ash, a quanto è emerso da alcuni media, era malata da tempo di cancro.

Morta l’attrice Erica Ash

La carriera di attrice di Erica Ash

L’attrice Erica Ash, recentemente scomparsa, era nata in Florida il 19 settembre 1977. Essendo figlia di entrambi i genitori impegnati nell’esercito, la Ash ha vissuto diversi anni in Germania.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ebbe inizio nel lontano 2006 con la sua partecipazione in qualità di ospite fisso del programma The Big Gay Sketch Show.

Oltre ad essere cantante e modella, la Ash ha proseguito la sua carriera nel mondo del cinema arrivando a recitare in diversi film di successo. Fra questi, spicca senz’altro la sua partecipazione nel film parodia del 2013 “Scary Movie 5”, dove ha interpretato il ruolo di Kendra Brooks.

L’attrice ha inoltre fatto parte del cast della serie comica “MadTV” ed ha interpretato l’ex moglie fittizia della star di Hollywood Kevin Hart in “Real Husbands Of Hollywood”.

L’annuncio della scomparsa dell’attrice

A rilasciare la notizia della prematura scomparsa dell’attrice Erica Ash è stata la madre, Diann Ash, attraverso un messaggio riportato dal sito americano TMZ:

“Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash”.

Ed ha poi continuato così:

“Erica era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento che ha toccato innumerevoli vite con il suo arguto ingegno, il suo umorismo e la sua genuina gioia di vivere. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori”.

Proprio in virtù della dura lotta combattuta dall’attrice contro il cancro al seno che l’ha condotta purtroppo alla morte, la famiglia di Erica ha chiesto che eventuali donazioni in suo onore possano essere devolute in favore di un’associazione impegnata nella ricerca di una cura contro questa malattia.