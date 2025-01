Il Trionfo di Sinner agli Australian Open 2025: Ricompense e Premi

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2025, battendo Alexander Zverev in una finale dominata in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Questo rappresenta il secondo titolo consecutivo per Sinner in questo torneo. Grazie alla vittoria, l’altoatesino ha incassato 3,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 2,1 milioni di euro, e ha consolidato il suo primato nel ranking ATP con un totale di 11.830 punti, distaccando Zverev di oltre 3.600 punti.

Sinner ha evidenziato una grande solidità al servizio, riuscendo a mettere a segno 32 vincenti e annullando ogni opportunità di break al suo avversario. Con questo successo, il tennista ha raggiunto il suo terzo titolo Slam in carriera, dopo quelli vinti agli US Open nel 2024.

Il montepremi dell’Australian Open è stato notevole; il vincitore ha ricevuto 3,5 milioni di dollari australiani, mentre il finalista Zverev ha “solo” incassato 1,14 milioni di euro. Sinner ha rafforzato ulteriormente la sua posizione di leader nel ranking ATP, aggiungendo 2.000 punti al suo bottino, mentre il distacco sugli altri concorrenti, come Alcaraz e Fritz, rimane significativo.

L’aggiornamento del ranking ATP dopo la vittoria di Sinner evidenzia il suo dominio nel circuito: segue Zverev con 8.135 punti, Carlos Alcaraz con 7.010, e altri come Taylor Fritz e Daniil Medvedev. Sinner ha dimostrato la sua superiorità e mantiene saldamente la leadership, promettendo un futuro interessante nel tennis.