Il treno giapponese dei gatti: un viaggio tra fusa e favole

In Giappone, l’amore per i gatti si manifesta in modi inaspettati. Uno dei progetti più originali è il “Treno dei gatti”, un’iniziativa che ha avuto luogo nel settembre 2017 nella prefettura di Gifu, trasformando un treno locale in un rifugio per felini. Durante questa giornata speciale, trenta gatti salvati da un’organizzazione non governativa sono stati accolti a bordo, offrendo ai passeggeri un’esperienza unica.

Le carrozze del treno erano allestite con sedute comode, cestini pieni di cibo e spazi per le coccole, creando un ambiente accogliente. L’obiettivo principale era sensibilizzare il pubblico sul problema del randagismo felino, un tema di grande rilevanza in Giappone. Nel 2004, quasi 240.000 gatti furono soppressi nel paese, ma grazie a impegni come questo, il numero si è fortemente ridotto, arrivando a poco più di 45.000 nel 2016. I proventi della vendita dei biglietti, esauriti in poche ore, sono stati destinati alle cure e al salvataggio di gatti randagi.

Un’altra iniziativa interessante è il “Lucky Cat Train” sulla linea Tokyu Setagaya a Tokyo, dedicato al tempio Gotokuji, famoso per i Maneki-neko, gatti portafortuna. Le carrozze di questo treno sono decorate con immagini di gatti e simili dettagli che catturano l’attenzione degli appassionati.

In un paese in cui i gatti hanno un posto speciale, tra caffè tematici e isole abitate quasi solo da felini, il “Treno dei gatti” si inserisce perfettamente in questo affascinante contesto, evidenziando l’importanza di queste creature nell’immaginario collettivo giapponese.