Il Tre e il suo viaggio musicale dal Texas all’Italia

La paura di non avere più paura è il tema centrale di “Anima nera”, il terzo album di Guido Senia, noto come Il Tre. Il disco sarà disponibile dal 7 novembre per Warner Music. A differenza del suo precedente lavoro, “Invisibili”, il nuovo progetto è ispirato dal Texas, in particolare da Austin, e si distacca da un’atmosfera glaciale per abbracciare spazi più ampi e una sensazione di calore.

Il Tre esprime una malinconia che, pur rimanendo presente, assume toni più luminosi. Il suo stile musicale e personale è fortemente influenzato dalla cultura americana. L’artista riflette sulla sua vulnerabilità, rivelando che nonostante successi e riconoscimenti, affronta ogni giorno la paura di vedere svanire il suo sogno. Questa fragilità lo avvicina ai fan, creando un legame autentico. Sottolinea l’importanza dei suoi legami e delle sue origini, provenendo da Santa Maria delle Mole, vicino Roma, e non da un contesto di mondanità milanese.

Nel brano “Anima nera”, che è anche il titolo dell’album, i temi del mare e della natura ricorrono, ma Il Tre confessa di preferire la montagna d’estate e di cercare il mare in inverno, quando è desolato. Parlando di Sanremo, esprime il desiderio di ritornarci, paragonando l’esperienza alla Champions League per un calciatore, pur riconoscendo che non è la competizione a definire il suo valore artistico. La sua carriera musicale è frutto di dieci anni di lavoro e passione.

