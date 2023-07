Il trattamento riservato al cucciolo e alla mamma è vergognoso: è polemica

Continua la polemica sul vergognoso trattamento riservato a un cucciolo di cane e alla sua mamma: si tratta di “sadismo, fate spettacoli su voi stessi”.

Continua a essere aspramente contestato il video condiviso su Facebook, il 5 luglio scorso, in cui una mamma Labrador è stata improvvisamente indotta – dall’uomo che ha realizzato le immagini in movimento per poi condividerle sul suo profilo in rete – ad avere paura per l’incolumità del suo cucciolo.

Il trattamento riservato al cucciolo di Labrador e alla sua mamma è reputato vergognoso: la polemica in rete

Il video è apparso nuovamente sui social network, la settimana scorsa, grazie alla condivisione di “Kris J Alf”. La quale, rispetto a quella originale, vede appositamente inserita in didascalia un denotativo ammonimento mirato a sensibilizzare il suo pubblico. Il filmato, infatti – con tanto di reazioni in sostegno della sua denuncia – sarebbe dedicato a tutti coloro “che dicono questo ‘è solo un cane’“.

Nelle immagini si assiste alla seguente scena: mamma Labrador cerca di difendere il suo cucciolo dalle pressioni dell’uomo che vorrebbe insegnare lui, secondo quanto affermato da alcuni utenti tra i commenti, “le buone maniere“. Peccato però, che di risposta al banale danno di un cucciolo nell’abitazione, l’uomo risponda alla famigliola di quattrozampe con la minaccia di scagliare la sua ciabatta contro il cucciolo indifeso. La protettiva e pronta risposta di mamma Labrador potrebbe essere certamente reputata commovente, ma non è più dal momento che è provocata dal suo stesso proprietario.

Gli utenti invitano l’uomo e tutti coloro che sarebbero d’accordo con il suo modus operandi a riflette sulle modalità con cui è stata indotta e poi filmata la reazione di Mamma Labrador Retriever.

Mamma Labrador difende istintivamente il suo cucciolo dal fittizio attacco dell’uomo. Come sottolineano la maggior parte degli utenti in rete, contrariati dall’esperimento dell’uomo, nonostante le intenzioni del proprietario dei due Labrador potrebbero essere state quelle di mostrare ai suoi follower come la mamma del cucciolo fosse pronta a proteggere il suo cucciolo indifeso, le modalità non sarebbero di certo somiglianti – o tanto meno all’altezza – della realizzazione dei più emozionati film sui Labrador finora realizzati. Uno degli utenti intervenuti su Facebook in difesa della coppia di Labrador immortalata nel video pare sia ben riuscito a riassumere quale sia il parere degli utenti dopo aver assistito alla visione del filmato.

Si tratta di “sadismo” e – per tal ragione – l’uomo invita il creatore del video, e chi ne fa le veci sostenendo a spada tratta il suo modo di operare, a fare “spettacoli su voi stessi e non sui poveri animali che hanno più ‘anima’ di voi“. Quest’ultimo commento, a dimostrazione del consenso del restante degli utenti intervenuti, ha ricevuto oltre 300 apprezzamenti e un pari numero di risposte in sostegno dell’affermazione espressa con sicurezza sulla natura del video reputato – dalla maggioranza di spettatori – irrispettoso per gli animali coinvolti nelle immagini e – in ogni caso – di cattivo gusto.