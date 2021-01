Algero Corretini, noto ai più con lo pseudonimo di 1727Wrldstar, rischia di finire in carcere dopo che il Pubblico Ministero Stefano Pizza ha chiesto la sua reclusione dopo averlo arrestato per una sfilza di reati. Il più grave quello di aver picchiato con una mazza di ferro la propria compagna, l’attrice per adulti Simona Vergaro.

L’uomo, diventato famoso sui social per essersi andato a schiantare contro un muro con la macchina in diretta su Instagram (“Ho preso il muro fratellì”), è stato arrestato dai carabinieri di Ponte Galeria per maltrattamenti, lesioni, ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti.

A chiamare i soccorsi, come scritto da Repubblica, è stata la sua compagna. La lite era iniziata venerdì sera quando, stando al racconto della ragazza, il rapper (non nuovo a violenze) si è accanito su di lei, costringendola a fuggire di casa. Lui l’avrebbe inseguita e l’avrebbe trascinata di nuovo a casa, dove l’avrebbe picchiata con una mazza di metallo.

Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la ragazza gravemente ferita e in stato di choc: ricoverata in ospedale hanno escluso il pericolo di vita ma costatato una costola rotta, una ferita al timpano e vari ematomi.

Partita la denuncia i carabinieri hanno perquisito la casa di 1727Wrldstar ed hanno trovato droga, anabolizzanti e il timbro di un medico per falsificare le ricette.

“Ho preso il muro fratellì”, come è nato il tormentone

Via Repubblica, ecco il famoso video che ha dato fama e celebrità al trapper.

Algero Corretini, trapper romano noto su Instagram con il nickname “1727 wrldstar”, voleva impartire ai suoi follower una lezione di guida spericolata riprendendo il tutto in diretta. Ma l’ultima corsa a 110 km/h per le vie della periferia di Roma – tra Magliana Vecchia e Ponte Galeria – gli è costata il ritiro della patente e il sequestro della sua Chevrolet. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo giorni di accertamenti per le violazioni al Codice della strada commesse. Nel video divenuto oggetto di meme di ogni tipo, il trapper 23enne ripete “Ho sfonnato tutto fratellì” dopo essersi schiantato contro un muretto. Algero Corretini è stato fermato lunedì mattina da una pattuglia della polizia locale di Roma, mentre era alla guida della sua Chevrolet blu, la stessa ripresa dal video diventato virale sui social.