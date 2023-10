Il trailer di Drag Race Italia è tutto uno stupore generale

Manca sempre meno al ritorno di Drag Race Italia giunto quest’anno alla sua terza edizione. La prima puntata è fissata per venerdì 13 ottobre e oggi i profili social hanno divulgato il trailer ufficiale della prima puntata.

Nel corso del primo episodio assisteremo all’entrata dell queens in werk room, al talent show (prova che per la prima volta viene fatta anche in Italia), alla runway e infine al primo lipsync con tanto di sashay away.

Nel video trailer – pieno di stupori generali – si vede La Sheeva entrare con una risata malvagia; Vezirjia vestita con i colori della bandiera albanese con tanto di aquila sul petto; La Prada con una cintura dorata con scritto “PRADA” per la gioia del marchio di moda; Melissa Bianchini con i colori dell’orgoglio trans; Lina Galore in lilla e giallo; Sypario con una stola rossa; Amy Krania con un costume blu; Sissy Lea piena di rose; Lightning Aurora con un cestino di vimini in mano; Adriana Picasso in versione Carnevale di Rio; Morgana Cosmica con il libro di Mean Girls; Leila Yarn tutta colorata e infine Silvana Della Magliana vestita da bandiera italiana con tanto di slogan che scimmiotta quello propagandistico di Giorgia Meloni.

Posso dirlo? Non vedo l’ora.