Tommaso Paradiso, Sulle nuvole: il trailer e i dettagli del primo film del cantautore romano ex Thegiornalisti.

Tommaso Paradiso è Sulle nuvole, ma non nel senso comune dell’espressione. L’artista è pronto a sbarcare al cinema con il suo primo film, intitolato proprio così. Sulla scia di successi di altri grandi cantautori registi, come Federico Zampaglione, un maestro in tal senso, e Fabrizio Moro, che ha debuttato in questi giorni con Ghiaccio, l’artista ex Thegiornalisti sta per fare il suo esordio sul grande schermo. Nel giorno di San Valentino ha rilasciato il trailer ufficiale del film, che ha al centro un’intensa storia d’amore e per protagonisti attori di grande talento. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’attesissima pellicola.

Tommaso Paradiso, Sulle nuvole: il film

Marco Cocci (La mia famiglia a soqquadro, Stato di ebrezza) e Barbara Ronchi (Mondocane, Io sono Babbo Natale) sono i grandi protagonisti di una storia d’amore pronta a emozionare tutti i fan di Paradiso e in generale gli amanti del buon cinema italiano.

Tommaso Paradiso

In arrivo al cinema il 26, 27 e 28 aprile e distribuito da Warner Bros, il film, nel cui cast sono presenti anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini, ha al centro il più nobile dei sentimenti e il mondo della musica. Nic Vega, cantautore con un passato di successo e una storia d’amore chiusa da anni, nel pieno di una crisi, dopo aver perso tutto, decide di tornare dalla sua ex, un grande amore mai dimenticato. Irrompe così nella vita di lei, Francesca, così serena e felice, almeno in apparenza. Riuscirà a riconquistarla?

Il trailer di Sulle nuvole

La forza della nostalgia e dei ricordi, oltre che dei sentimenti forti, quelli veri, sono al centro di un racconto romantico e intenso. Il film uscirà, tra l’altro, a poche settimane da Space Cowboys, il primo album solista dell’ex cantautore dei Thegiornalisti. Non sappiamo se le canzoni dell’artista romano saranno presenti anche all’interno della pellicola, ma è molto probabile.

Di seguito il trailer ufficiale: