Beatles, Get Back: il trailer del nuovo documentario girato dal regista Peter Jackson, in uscita nell’agosto del 2021.

Manca sempre meno all’uscita del nuovo film documentario dedicato ai Beatles. Il titolo lo conosciamo già da diversi mesi: Get Back. E conosciamo anche chi c’è dietro a questo importante progetto: Peter Jackson, regista neozelandese famoso, tra le altre cose, per la trilogia de Il Signore degli Anelli. Per realizzare questo nuovo docu-film il cineasta ha avuto accesso a oltre 60 ore di filmati, in buona parte inediti, e a più di 150 ore di audio. L’uscita dell’opera è prevista per il 27 agosto 2021. Nell’attesa, proprio a pochi giorni da Natale è stato diramato il trailer.

Beatles, Get Back: il trailer del film

Il documentario di Jackson segue i Fab Four mentre preparano il loro primo spettacolo dal vivo dopo due anni, e testimonia la scrittura e le prove di ben 14 nuovi brani. Inoltre, all’interno della pellicola viene presentata per la prima volta per intero anche l’ultima esibizione dal vivo della band, sul tetto della Apple a Londra.

The Beatles

Il processo di lavorazione del film non è ancora finito. A causa della pandemia da Coronavirus, infatti, Jackson e la sua crew sono stati molto rallentati. Tuttavia, a questo punto dovrebbero essere a circa metà del montaggio, e per questo hanno deciso di condividere con i fan il primo trailer ufficiale, per regalare loro l’atmosfera e l’energia del film. Godiamocelo insieme:

Peter Jackson presenta Get Back, il docu-film sui Beatles

Il regista neozelandese ha quindi aggiunto, parlando del trailer della pellicola: “Volevamo regalare ai fan dei Beatles di tutto il mondo una festa per le vacanze, quindi abbiamo messo insieme quest’anteprima di cinque minuti del nostro prossimo film The Beatles: Get Back. Ci auguriamo che possa portare un sorriso sui volti di tutti e un po’ di gioia tanto necessaria in questo momento difficile“. Un pensiero molto apprezzato dai fan di Lennon, McCartney, Starr e Harrison, sempre più proiettati verso un’opera attesissima.