Shawn Mendes, In Wonder: il trailer del documentario in arrivo su Netflix e dedicato al cantautore canadese. All’interno c’è anche Camila Cabello.

Un singolo, un album e anche un documentario. Shawn Mendes è tornato alla grande, e sta per arrivare anche su Netflix con il primo docufilm dedicato alla sua carriera. Della pellicola è stato rilasciato il trailer, che mostra nella primissima scena il 22enne musicista canadese a torso nudo. Immagini che hanno fatto impazzire le fan!

Shawn Mendes: il trailer di In Wonder

Il documentario ripercorre con sguardo sincero la vita del cantautore e performer, alle prese con il peso della celebrità improvvisa, arrivata ancor prima della maggiore età. Un viaggio unico verso la scoperta di sé, tra difficoltà fisiche, emotive e non solo.

Shawn Mendes

Al centro del racconto c’è il suo ultimo recente tour, con immagini tratte dal dietro le quinte, che ci mostrano un Mendes privato senza precedenti, sia a casa che durante le sue tante trasferte in giro per l’America, l’Asia e l’Australia. Ma non finisce qui. Ci sarà spazio anche per la sua relazione con Camila Cabello.

Camila Cabello nel documentario di Shawn Mendes

Non poteva non mancare la superstar fidanzata con il cantautore canadese in un documentario sulla sua vita. Sono infatti presenti immagini della loro performance storica agli MTV Video Music Awards del 2019, ma anche tanto altro ancora.

C’è tanto spazio per la dolce relazione tra i due. Già nel trailer sentiamo Shawn dire: “La mia canzonea rriva alla radio o qualcosa del genere, e io penso ‘Tutto riguarda te, è stato sempre lì. Hanno sempre parlato di te. Sono tutti per te, come ogni canzone che ho scritto‘”. Insomma, ci sarà spazio anche per commuoversi. Ecco il trailer del film in arrivo il 23 novembre su Netflix: