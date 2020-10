Il primo trailer ufficiale di Stardust, attesissimo biopic sull’iconico David Bowie, è stato condiviso online.

Arriva online il primo trailer ufficiale di Stardust, biopic dedicato a David Bowie. Il film, che vede nei panni del Duca Bianco l’attore e musicista Johnny Flynn, segue la vita di Bowie in viaggio negli Stati Uniti nel 1971, poco prima di ottenere un grande successo, reinventandosi come Ziggy Stardust.

Nel film non è contenuta alcuna canzone originale di David Bowie. Flynn ha recentemente dichiarato al The Guardian che una mossa del genere scatenerà “potenzialmente molte critiche dall’esercito di Bowie“.

David Bowie, il trailer ufficiale di Stardust

Il trailer di Stardust:

Come sottolinea l’attore protagonista, Johnny Flynn, l’assenza di tracce di Bowie farà storcere il naso ai fan dell’iconico artista. C’è anche da dire che la famiglia di Bowie – in precedenza – si è completamente allontanata dal progetto.

Suo figlio e il regista di Moon, Duncan Jones, ha confermato che Stardust non è un biopic autorizzato, pertanto non presenterà nessuna delle musiche di suo padre.

La prima clip di Stardust è stata rivelata ad aprile, dopo che una prima programmata al Tribeca Film Festival è stata annullata a causa della pandemia di Coronavirus. Successivamente è stato presentato in anteprima al San Diego International Film Festival virtuale all’inizio di questo mese.

David Bowie, una canzone inedita per Stardust

Flynn nella vita è un musicista e ha realizzato, per il film, il brano Good Ol’ Jane. L’attore e cantante, dunque, ha immaginato il testo come una canzone che i fan di Bowie non hanno mai sentito. “Questa è la prima volta che scrivo una canzone nei panni di un personaggio“, ha dichiarato Johnny Flynn durante un’intervista a NME.

“All’interno del brano si possono ascoltare riferimenti alle BBC sessions di quel periodo e alle registrazioni radiofoniche dal vivo, si può notare anche l’influenza che hanno avuto su [Bowie] i primi dischi dei Velvet Underground, spesso cercava di copiare anche la voce di Lou“.