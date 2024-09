Il tragico incidente di un bambino di 8 anni

Una tragedia ha colpito Perugia, dove un bambino di soli 8 anni è stato travolto e ucciso da un’auto guidata dal padre. Il piccolo, che era scappato dal controllo del nonno, ha aperto la portiera del furgone mentre i familiari si preparavano a ripartire. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essere uscito dal veicolo, il bambino ha perso l’equilibrio e si è trovato sul ciglio della strada. Purtroppo, il padre non si è accorto della sua presenza e ha avviato il veicolo, colpendo il piccolo.

L’incidente è avvenuto il 20 settembre intorno alle 18:30, nella periferia di Perugia, precisamente tra San Sisto e Sant’Andrea delle Fratte. La famiglia, composta dai genitori e dai sei figli, era in visita nella zona quando si è fermata per una sosta in un parcheggio vicino a una falegnameria. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il bambino è morto sul colpo, rendendo vani i tentativi di rianimazione da parte di un agente di polizia presente.

La notizia ha scosso profondamente la comunità, e sul luogo dell’incidente è giunto anche l’avvocato del padre, Simone Pillon, che ha definito la situazione un “dramma”. La madre del bambino, visibilmente sotto shock, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Le indagini continuano per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei bambini in auto e sull’importanza di prestare attenzione durante le manovre di partenza, soprattutto in situazioni in cui ci sono bambini curiosi che potrebbero distrarre i conducenti.

Questa triste storia segna un ulteriore epilogo di una serie di incidenti simili che evidenziano la vulnerabilità dei più piccoli e la necessità di ulteriore sensibilizzazione su temi di sicurezza stradale. Il dolore della famiglia e della comunità è palpabile, e si attende che le autorità competenti forniscano risposte chiare su come prevenire tragedie simili in futuro.