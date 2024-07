il tragico annuncio arriva dalla moglie e dai figli

Aveva solo 49 anni Thomas Brückner, in arte Tomcraft, noto produttore e dj, figura iconica del mondo della musica elettronica, settore che ha profondamente influenzato con la sua arte. Il 15 luglio, il musicista si è spento lasciando un grande vuoto nella comunità musicale ed ovviamente nella sua famiglia, in quanto era anche un amatissimo padre e marito.

Scomparso il celebre dj Tomcraft

Ed è proprio dalla sua famiglia, composta dalla moglie Bine e i figli Max, Amelie e Sophie, che giunge un commovente e toccante messaggio di addio intriso di dolore affidato alle proprie pagine social:

“È con il cuore pesante che dobbiamo informarvi che il nostro amato padre e marito è morto. Ti porteremo per sempre nei nostri cuori e ti ameremo finché non ci incontreremo di nuovo”.

Con queste parole, la famiglia del noto produttore ha voluto condividere con il mondo intero il proprio dolore e, allo stesso tempo, sancire il profondo amore che per sempre li terrà uniti.

Le cause della morte di Tomcraft non sono ancora state rese note.

Il mondo della musica sotto choc per la prematura scomparsa del fenomeno Tomcraft

Thomas Brückner, in arte Tomcraft, classe 1975, ha fondato l’intera sua carriera su due pilastri fondamentali: innovazione e creatività, diventando una figura amata e stimata sia dai fan che dai colleghi.

La sua carriera ha avuto una svolta nel 1996, anno in cui risale la sua collaborazione con il produttore tedesco Eniac. Insieme, hanno dato vita a successi internazionali quali “Prosac” e “Viva” che hanno rapidamente scalato le classifiche. È del 2002 invece il brano “Loneliness“, altro incredibile singolo di successo che ha consolidato la sua fama.

Nel corso della sua incredibile carriera, Tomcraft ha pubblicato quattro album in sei anni riuscendo ad influenzare la musica dance, trance, techno ed elettronica. Sicuramente, la sua arte sarà accolta come eredità di inestimabile valore anche dalle generazioni future.

Il ricordo del musicista tedesco Westbam

Risale ad appena due settimane fa l’esibizione musicale condivisa tra Westbam e Tomcraft a Rügen, in Germania, il cui ricordo ha ispirato il musicista nell’esprimere le seguenti parole di cordoglio per la scomparsa del suo collega:

“Il nostro caro amico DJ Tomcraft è morto a soli 49 anni. Ho suonato insieme a lui a Rügen solo 2 settimane fa… Mi sono seduto lì e ho ascoltato dall’inizio alla fine. Cosa che non faccio quasi mai. Suonava alla grande. Potrebbe essere stato il suo ultimo set. Non lo so. Ho chiacchierato con lui tre giorni fa e ha detto che si stava riprendendo da un’influenza ma sembrava di buon umore. Tom aveva in arrivo nuova fantastica musica e non vedeva l’ora di suonare con tutti noi al Rave The Planet. Come sappiamo ora: Non doveva andare così. È davvero straziante. Riposa in pace fratello.”