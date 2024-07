il tracker di Google è in offerta per l’Amazon Prime Day

Tra i molteplici prodotti in sconto per l’Amazon Prime Day non potevano mancare delle proposto di Google. Tra le varie disponibili, accendiamo i riflettori sul Fitbit Charge 6, un activity tracker di qualità premium ricco di funzioni per ogni esigenza.

Caratterizzato da un prezzo di listino di 159,99 euro, nelle due giornate dell’Amazon Prime Day il Fitbit Charge 6 viene proposto a 119,90 euro, dunque con un corposo sconto del 25%.VAI SUBITO ALL’OFFERTA Il Fitbit Charge 6 è compatibile con iOS 15 (o versioni successive) e Android OS 9.0 (o versioni successive) ed è dotato di un’autonomia di 7 giorni e una capacità di resistenza all’acqua fino a 50 metri. Per quanto riguarda le funzionalità, offre tutto ciò che una persona attiva può desiderare: GPS integrato, 40+ modalità di allenamento, Livello di Recupero Giornaliero, Minuti in Zona Attiva, Rilevazione continua del battito cardiaco, Sessioni di respirazione, Monitoraggio saturazione ossigeno (SpO2), Registrazione dell’attività dell’intera giornata, Livello di attività cardio, Tracciamento automatico dell’attività, Mappa intensità allenamento, Promemoria per il movimento, Monitoraggio automatico del sonno e molte altre.

Progettato per la massima comodità al polso, risulta essere sempre connesso con applicazioni come Google Wallet, Google Maps e YouTube Music, offrendo inoltre le notifiche di chiamate, messaggi, calendario e altre app dello smartphone. Inclusi nella confezione ci sono il Fitbit Charge 6, il caricatore (compatibile anche con Fitbit Charge 5 e nessun altro modello), i cinturini nelle taglie Small (140 mm – 180 mm) e Large (180 mm – 220 mm), e 6 mesi di abbonamento Premium.

Potete scegliere tra le colorazioni Grigio Creta, Nero e Corallo, ma fatelo in fretta! L’Amazon Prime Day 2024 termina domani 17 luglio e le offerte sono soggette ad esaurimento scorte!

