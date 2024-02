il tour estivo di Coez e Frah Quintale

Dopo il successo nei palasport, Coez e Frah Quintale annunciano le date del tour estivo “Lovebars Summer 2024”.

Reduci dal successo riscosso con Lovebars Tour 2024, il duo rap non è per nulla stanco e ha già in programma di dare seguito al tour con nuovi appuntamenti previsti per la prossima estate. “Dopo un tour così, cosa fai, ti fermi?”, scrivono sui social Coez e Frah Quintale, annunciando il Lovebars Summer 2024, che li vedrà di nuovo insieme sui palchi delle principali città italiane.

Le date del tour estivo 2024

Non è possibile: oggi termina il tour che vede insieme Coez e Frah Quintale – uniti dal primo disco insieme – e già si parla dei prossimi concerti. Dopo aver concluso il Lovebars Tour 2024 con il quinto sold out al Mandela Forum di Firenze, i due artisti hanno deciso di portare le loro hit anche nell’estate 2024 in tutta Italia.

Lo stesso duo ha annunciato ai propri fan, con un post su Instagram, le nuove date che li vedranno protagonisti ancora insieme, tra luglio e agosto. Quasi due mesi da percorrere insieme, ballando e cantando sulle note delle loro canzoni amate dal pubblico.

Di seguito, il calendario completo del tour estivo, “Lovebars Estate 2024”:

02/07 FERRARA – Summer Vibez

03/07 LEGNANO (MI) – Rugby Sound Festival

11/07 NAPOLI – Noisy Naples Arena Flegrea

13/07 NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

26/07 PALERMO – Cantieri Culturali alla Zisa

23/08 ROMANO D’EZZELINO (VI) – Ama Music Festival

I biglietti per le date estive di Coez e Frah Quintale sono disponibili online su VivoConcerti o su TicketOne, da giovedì 1 febbraio alle ore 14:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 6 febbraio alle 11.

La scaletta dei concerti

Durante ogni appuntamento del tour estivo del 2024, sono attese le hit dei due rapper che il pubblico canta già a squarciagola. Di seguito, la scaletta delle canzoni della nuova serie di live:

Lovebars

Terra bruciata

Faccio un casino

Cratere

Fari lontani

Che colpa ne ho

Una luce alle 03:00

Missili

Come nelle canzoni

Se esiste un dio

Vetri fumé

Le luci della città

E yo mamma

Niente che non va

Wu Tang

Occhiali scuri

La tua canzone

Sempre bene

Lambada

64 Bars

Colpa del Vino

Gli occhi

Due ali

Nei treni la notte

Era già scritto

Local her’s

DM

Aspettative

È sempre bello

8 miliardi

La musica non c’è

Sì ah

Alta marea

Coez e Frah Quintale, un’amicizia nata dalla musica

L’amicizia tra Coez e Frah Quintale nasce soprattutto dalla condivisione delle origini hip-hop. I due artisti portano on stage rime, incastri perfetti e un repertorio che vanta diversi brani di successo. Con “Lovebars”, uscito l’8 settembre, i rapper si sono finalmente incontrati portando ai loro fan un mix di coolness e stile.

Insieme riescono a trasmettere la loro innegabile intesa personale e artistica, condividendo un linguaggio universale che unisce le persone, indipendentemente dalle loro origini. Con i loro brani, Coez e Frah cantano le loro emozioni che si incastrano alla perfezione.