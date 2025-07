Il tour di Antonello Venditti per il 40° di Cuore

Il mondo della musica italiana si mobilita per celebrare un anniversario significativo. Antonello Venditti ha lanciato il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”, in onore dei 40 anni dell’album “Cuore” e del celebre brano “Notte prima degli esami”.

Dopo l’inaugurazione a Caracalla a metà giugno, il tour ha già attirato l’attenzione del pubblico, con il prossimo concerto a Pompei, previsto per stasera, già sold out. La tournée proseguirà durante l’estate, con un evento speciale in programma all’Arena di Verona il 18 settembre.

A partire dal 25 novembre, il cantautore si esibirà anche in vari palazzetti italiani, toccando città come Milano, Perugia, Torino, Firenze e Roma. Recentemente è stata annunciata una doppia data nella Capitale: il 21 e il 23 dicembre, chiudendo così l’anno di festeggiamenti. I biglietti per le nuove date saranno messi in vendita a partire dalle 12.00 di lunedì 14 luglio.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale di questo tour, che prevede il seguente calendario di concerti:

– 12 luglio: Pompei (sold out)

– 14 luglio: Bari

– 17 luglio: Lanciano

– 20 luglio: Cervia (sold out)

– 24 luglio: Este

– 26-29 luglio: Gardone Riviera (tutte sold out)

– 09 agosto: Palmanova (rinvio del 22 luglio)

– 22 agosto: Patti

– 26 agosto: Agrigento

– 02-04 settembre: Taormina (due date)

– 06-10 settembre: Palermo (due date)

– 13 settembre: San Pancrazio Salentino

– 18 settembre: Verona

– 25 novembre: Milano

– 05 dicembre: Perugia

– 12 dicembre: Torino

– 18 dicembre: Firenze

– 21-23 dicembre: Roma (due date)