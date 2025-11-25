14.2 C
Il tour di Anna in Italia

Da stranotizie
Il grande successo di Anna continua con il Vera Baddie Tour che, dopo l’inaugurazione a Milano, si dirigge verso Firenze, dove è atteso un tutto esaurito al Mandela Forum. Il tour, prodotto e realizzato da Vivo Concerti, toccherà 10 date in Italia e si preannuncia come un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

Il palco del tour riproduce un enorme lettore CD portatile, un omaggio all’oggetto iconico degli anni ’90 e 2000, e Anna domina lo stage mentre il coperchio aperto si trasforma in uno schermo su cui scorrono visual che evocano l’estetica e l’energia di quegli anni. La scaletta del concerto crea la giusta atmosfera, mescolando fashion, rap, pop e trap con una scrittura sempre velata d’ironia e uno stile internazionale.

Il pubblico può ballare e scatenarsi con le più grandi hit di Anna, come “TT Le Girlz”, “Gasolina”, “30°C”, “Una tipa come me”, “BBE”, “Bando” e l’ultimo singolo “Désolée”. Ci sarà anche un momento più intimo con “Diversità”, “3 di Cuori” e “1Momento”. Il risultato è uno show che conferma la capacità di Anna di trasformare il palco in un luogo d’incontro reale con i suoi fan.

Per tutte le date del tour sarà presente un diffusore della fragranza Cotton Candy, un elemento distintivo che rende lo show il primo live in Italia a utilizzare questa essenza. Anna è stata premiata ai “Billboard Women in Music Awards” come “Woman of the Year – Italia” e il suo ultimo singolo “Désolée” è risultato il brano più ascoltato dell’estate. anche l’artista femminile con il maggior numero di copie vendute e il suo album di debutto “Vera Baddie” è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione.

