Il tostapane a forma di Xbox Series S è realtà, almeno negli States. Le immagini del tostapane Xbox Series S sono apparse per la prima volta su alcuni siti francesi quasi un anno fa, ma ora Walmart ha iniziato a venderlo a 39.99 dollari. Il tostapane ha lo stesso design dell’Xbox Series S, con la sua caratteristica griglia di ventilazione nera, ma ha anche una serie di funzioni extra. Ci sono sei livelli di doratura, un vassoio raccogli-briciole estraibile, un conto alla rovescia a LED e un pulsante per scongelare. Ma la vera perla è ovviamente la possibilità di imprimere il logo Xbox sul pane. Questo non è il primo tostapane pensato per i giocatori, però. Bungie ha lanciato un tostapane a tema Destiny qualche anno fa, dotato di una funzione per imprimere il logo Tricornio di Destiny sui toast. Il tostapane Xbox Series S si unisce al mini frigo Xbox Series X che è nato dai meme che prendevano in giro l’aspetto da frigo della console.