Il top smartphone Redmi a meno di 100 euro: irresistibile!

Se siete fra gli utenti alla ricerca di uno smartphone entry-level, dal buon rapporto qualità-prezzo e che faccia comunque parte della famiglia Xiaomi, vi trovate nel posto giusto.

Oggigiorno vi presentiamo il miglior smartphone del colosso cinese, acquistabile nella fascia sino a 100 €, dotato di discrete performance ed un buon design. Stiamo parlando del Redmi 12. Lo smartphone presenta una scocca in vetro, uno spessore molto sottile, pari a 8,17 mm e dispone anche della certificazione IP53, per la protezione contro la polvere e gli schizzi.

Il display è costituito da un’unità da 6,79 pollici, con risoluzione Full HD+ pari a 2400×1080 pixel. E’ addirittura presente il refresh rate sino a 90 Hz, per un’esperienza d’utilizzo ancora migliore e più fluida. Il device presenta la certificazione “SGS Low Blue Light” e la “Modalità lettura 3.0”, andando a migliorare l’esperienza visiva dell’utente e riducendo la luce blu, assieme all’affaticamento e garantendo una maggior protezione degli occhi.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core realizzato da Mediatek, l’Helio G88 in abbinata ad 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. Si tratta di un SoC senza infamia e senza lode, che risulta in grado di offrire prestazioni più che accettabili per le principali attività quotidiane. Navigazione web, uso dei social network e streaming video rappresentano il campo ideale di utilizzo, senza particolari criticità. Il sistema operativo è affidato ad Android 13 con interfaccia proprietaria, MIUI 14.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo un sensore primario posteriore da 50 MP, combinato con una camera ultra-grandangolare da 8 MP. Non manca anche un sensore macro da 2 MP ed un sensore di profondità sempre da 2 MP. Infine, lato video, la registrazione è possibile sia in HD che in Full HD, ad un massimo di 30 fps. Menzione importante anche per la batteria, che presenta un’unità da 5000 mAh, garantendo sino a 16 ore di utilizzo in riproduzione video, con ricarica semi-rapida a 18 W. Per chi volesse acquistarlo, può farlo sulla piattaforma di Amazon ad un super prezzo, pari a 99 €, per la variante in colorazione nera.